Unfallstatistik der Polizeiinspektion Remagen

REMAGEN. Der Remagener Polizeichef Ralf Schomisch hat Zahlen und Hintergründe zum Unfallgeschehen 2018 vorgelegt. Ein Fazit: Die Baustelle auf der B9 zwischen Remagen und Sinzig hat für ein deutliches Mehr an Unfällen gesorgt.

Im Jahr 2018 haben die Beamten der Polizeiinspektion Remagen insgesamt 2026 Unfälle aufgenommen, 171 oder 9,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei 240 Unfällen (plus 16 / entspricht 7,5 Prozent mehr) wurden insgesamt 312 Menschen verletzt, ein Plus von 23 Unfällen (entspricht acht Prozent mehr).

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es im Bereich der Polizei Remagen im vergangenen Jahr zum Glück nicht gegeben. In 453 Fällen, also bei fast jedem vierten Unfall, beging der Verursacher Unfallflucht und konnte in lediglich 48,1 Prozent der Fälle nachträglich ermittelt werden. Im Vorjahr hatte die Aufklärungsquote bei 43,5 Prozent gelegen.

Diese Zahlen nannte Remagens Polizeichef Ralf Schomisch, der jetzt seine Unfallstatistik vorlegte. Sein Fazit: Damit heben sich die Remagener-Eckdaten negativ von den entsprechenden Vergleichsdaten des gesamten Landes Rheinland-Pfalz ab. Denn landesweit ging die Gesamtzahl der polizeilich aufgenommenen Unfälle von 2017 zu 2018 um rund zwei Prozent zurück, während sich die Zahl der Verletzten in etwa auf Vorjahresniveau einpendelte.

„Schuld“ an den negativen Zahlen ist für Schomisch die Bundesstraße 9: „Selbst ohne tiefgreifende Analyse liegt nahe, dass der Anstieg der Unfallzahlen zu einem erheblichen Teil der mehrmonatigen Großbaustelle auf der B 9 zuzurechnen ist: Während auf dem Streckenabschnitt zwischen der Südeinfahrt Remagen und den Zu- und Abfahrten aus dem Hochkreisel Sinzig in 2017 nur 25 Unfälle gezählt wurden, waren es im Jahr 2018 genau 100.“

Die Baustelle habe bei Autofahrern zu Verunsicherung und Fehlverhalten geführt – und im Ergebnis zu mehr Unfällen. Die größte Steigerung gab es prozentual gesehen bei den Unfällen mit Kindern: plus 69,3 Prozent. In absoluten Zahlen war es eine Steigerung von 13 auf 22 Unfälle.

Die Remagener Polizisten betreuen ein Dienstgebiet von mehr als 250 Quadratkilometern Größe. Dieses Gebiet ist von gut 220 Kilometern klassifiziertem Straßennetz (Bundes-, Land-, Kreisstraßen) sowie einer Vielzahl an innerörtlichen Nebenstraßen und - plätzen durchzogen. Das Dienstgebiet umfasst die Städte Remagen, Sinzig, die Verbandsgemeinde Bad Breisig sowie Teile der Verbandsgemeinde Brohltal.