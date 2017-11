Feuerwehr-Einsatz in Remagen

Remagen. Im Arp-Museum ist bei Wartungsarbeiten am Montag ein Brand ausgebrochen. Der Schaden ist groß, kann aber noch nicht exakt beziffert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Es waren ganz normale Wartungsarbeiten an der Stromversorgung im unteren Gebäudeteil des Arp-Museums am Bahnhof Rolandseck in Remagen, als die Anlage gegen 16.45 Uhr in Brand geriet. Ursache sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt.

In der Folge entwickelte sich starker Rauch, in dessen Folge Ausstellungsstücke im ersten Obergeschoss verunreinigt wurden. Die hinzugezogene Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Durch die Rauchentwicklung wurden Ausstellungsstücke im 1. OG. verunreinigt. Der Schaden, der nicht unerheblich sein soll, kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt.