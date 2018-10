Kein Fährverkehr

NONNENWERTH. Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein gibt es keinen Fährverkehr zur Insel Nonnenwerth. Die Folge: Unterrichtsausfall im Privaten Gymnasium Nonnenwerth.

„Für uns ist das eine ganz schwierige Situation“, sagte die kommissarische Schulleiterin des Gymnasiums Nonnenwerth, Andrea Monreal, am Montagmorgen dem General-Anzeiger zu dem Umstand, dass durch das Niedrigwasser des Rheins die schuleigene Fähre die Schüler nicht transportieren kann. Mit ihrem Sekretariats-Team telefoniert sie sich derzeit die Finger wund, um den Unterrichtsausfall für die rund 600 Schüler und 60 Lehrer, die von beiden Rheinseiten kommen, so gering wie möglich zu halten und um Kinder und Jugendliche, die nicht einfach ihre Herbstferien verlängern und zu Hause bleiben können, zu betreuen.

So steht fest, dass im Bad Honnefer Pfarrheim rund zehn Schüler von Fach- und Klassenlehrer betreut werden können. „Die Kursleiter versorgen die Oberstufe per Mail mit Aufgaben. Derzeit bemühen wir uns auch um eine Alternative in Remagen, aber auch um Räume in Schulen im Süden von Bonn, die von beiden Rheinseiten dann erreichbar sind. Das erschwerende Problem bei dieser Option: Nordrhein-Westfalen hat noch Ferien“, so Monreal.

Um die brisante und noch nie da gewesene Situation zu entschärfen, soll es am Donnerstag einen Klassentag, sprich einen Wandertag geben. Informationen erhalten die Eltern und Schüler auf der Homepage der Schule.

Die Fähre Nonnenwerth bei Niedrigwasser Foto: dpa Die Fähre bei Nonnenwerth kann aufgrund des Niedrigwassers im Rhein nicht mehr fahren.

Foto: dpa Die Fähre bei Nonnenwerth kann aufgrund des Niedrigwassers im Rhein nicht mehr fahren.

Foto: dpa Die Fähre bei Nonnenwerth kann aufgrund des Niedrigwassers im Rhein nicht mehr fahren.

Foto: dpa Die Fähre bei Nonnenwerth kann aufgrund des Niedrigwassers im Rhein nicht mehr fahren.

Foto: dpa Die Fähre bei Nonnenwerth kann aufgrund des Niedrigwassers im Rhein nicht mehr fahren.

Keinerlei Auskunft über den Verbleib der zwölf Franziskanerinnen auf der Insel erteilt auf GA-Nachfrage die Verwaltung des Inselklosters.