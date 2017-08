"Lebendigen Marktplatz" in Remagen

REMAGEN. Mit der Band „Fiesta Poets“ eröffnete der Remagener Verein „Lebendiger Marktplatz“ sein Sommerprogramm auf dem Marktplatz. Drei Stunden lang vermittelte sie das Gefühl von "Sonne, Sonne, Strand und Meer".

Von CHRISTOPH LÜTTGEN, 07.08.2017

Mit einer außergewöhnlich guten Liveband hat der Verein Lebendiger Marktplatz am Samstagabend einen rundum gelungenen Auftakt seines sommerlichen August-Programms gefeiert. Obwohl dunkle Wolken den Himmel bevölkerten und ab und zu auch mal ein paar Tropfen fielen, sorgten rund 400 Besucher dafür, dass auf dem Marktplatz kaum noch ein Sitzplatz zu bekommen war.

Trotz des nicht unbedingt einladenden Wetters herrschte gelöste Stimmung vor dem Rathaus. Die Menschen hatten es sich auf den Bänken und Stühlen bequem gemacht, um bei kühlen Getränken, gutem Essen und inspirierender Livemusik der „Fiesta Poets“ einen lauen Sommerabend zu genießen. Der Verein Lebendiger Marktplatz hat sich zum nunmehr achten Mal mächtig ins Zeug gelegt, um das kulturelle Leben in der Römerstadt mit einem abwechslungsreichen Sommerprogramm zu bereichern. „Ich bin begeistert vom Miteinander der Gastronomen, Vereine und Anwohner. Und es ist schön zu sehen, dass sich unser Engagement auszahlt und wir von Jahr zu Jahr wachsen“, freut sich Rudolf Kluth, Vorstandsmitglied des Vereins, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kunst und Kultur in der historischen Kernstadt zu fördern und den Marktplatz wieder zum Identifikationspunkt für die Remagener Bevölkerung werden zu lassen. Das ist in den vergangenen Jahren Stück für Stück gelungen.

So ist der Name der Veranstaltungsreihe „Lebendiger Marktplatz“ längst Programm. Bei freiem Eintritt strömen die Menschen regelmäßig auf den Platz, um bei Livemusik und kulinarischer Vielfalt der anliegenden Gastronomiebetriebe Urlaub vom Alltag zu machen. Neben dem Engagement der Vereinsmitglieder ist dies nur mit Hilfe von Sponsoren möglich. „Die vier Veranstaltungen kosten uns rund 10000 Euro“, sagt Kluth, der sich wünscht, dass sich künftig der Einzelhandel noch mehr einbringt und auch die Vereine den „Lebendigen Marktplatz“ als Chance erkennen, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Gefühl von Sommer, Sonne, Strand und Meer

Der Auftakt am Samstag hat gezeigt, dass sich die Arbeit und Investition des Vereins gelohnt haben. Großen Anteil am Gelingen des Abends hatte die Band „Fiesta Poets“. Bandleader Thomas Bachmann, Burkhard Heßler (Piano) und Peter Funda (Schlagzeug) sind allesamt gestandene Profimusiker, die mit Spielfreude, Spritzigkeit, vibrierenden Grooves und karibischer Leichtigkeit auch das Remagener Publikum im Handumdrehen erobert haben. Mit bekannten Titeln aus der Welt des Soul und Swing und mitreißenden Rhythmen aus Lateinamerika zauberten sie ihren Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht und animierten sie zum Mitschnippen und -wippen.

Dabei verfügt das Trio über eine bemerkenswerte Bandbreite. Ob temperamentvoller spanischer Pop wie „Camisa Negra“ von den Juanes, lateinamerikanische Rhythmen à la „Cielito lindo“, chilliger Jazzsound der Marke „From The Clouds“ von Jack Johnson oder tanzbarer Reggae wie „Kingston Town“ von UB40 – die „Fiesta Poets“ verbreiteten drei Stunden lang ein Gefühl von „Sommer, Sonne, Strand und Meer“. Und für „Karl und Regina“, die sich als erstes Paar auf die Tanzfläche gewagt hatten, stimmte die Band spontan das Stück „Save Tonight“ von Eagle-Eye Cherry an.

Wer ein gutes Glas Wein genießen wollte, war am Stand der Weinmanufactur Sebastian genau richtig. Vom „Pinot Noir“ über „Blanc de Noir“ bis zum „Pinot Gris“ schenkte das Weingut ausschließlich Recher Tropfen aus. Und an der Bar des Hotels Anker wurden Cocktails sowie „Hugo“, „Aperol“ und Cuba Libre im Akkord gemixt. Die Reihe auf dem Markt der Römerstadt wird am kommenden Samstag mit einem irischen Abend der Band „Irish Stew“ fortgesetzt.