Ermittlungen laufen

Remagen. Ein rund elf Kilogramm schwerer Holzklotz stürzte am Wochenende von einem Hang auf die B9 bei Remagen und beschädigte ein Auto. Zeugen haben eine verdächtige Person gesehen, die Polizei ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.02.2019

Auf der B9 zwischen Remagen und Oberwinter ist am Samstagmittag ein Auto von einem Holzklotz getroffen und beschädigt worden. Das rund elf Kilogramm schwere Objekt stürzte gegen 12 Uhr von einem Hang auf die Bundestraße. Der Polizei zufolge landete der Klotz zunächst auf der Spur in Fahrtrichtung Remagen-Oberwinter und flog dann weiter auf die Gegenfahrbahn.

Ein Auto, welches in Richtung Oberwinter unterwegs war, wurde vom Klotz an der Stoßstange getroffen. Die Unfallbeteiligten gaben der Polizei zufolge an, eine sich duckende Person im Hang gesehen zu haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkauf auf. Demnach könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Holzklotz absichtlich geworfen wurde.

Am Montagvormittag konnten die Ermittler noch keine genaueren Angaben zum Fall machen. "Bisher ist alles noch völlig offen und unklar", so die Polizei auf GA-Anfrage. Die Ermittlungen dauern an.