Militärhubschrauber am Rhein

Remagen. Mehrere große Helikopter der US-Armee sind am vergangenen Montag über Remagen und Bad Hönningen hinweg geflogen. Sie sind Teil eines großen Militärtransports nach Osteuropa.

Sechs Hubschrauber des Typs H-47 Chinook sind am vergangenen Montagvormittag gegen 11.20 Uhr entlang des Rheins über Remagen und Bad Hönningen hinweg geflogen. Sie gehören zur Flotte der US-Armee, wie am Freitag das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf GA-Anfrage bestätigte.

Ähnlich wie die Panzer, die Ende Januar und Anfang Februar auf Schiffen rheinaufwärts transportiert wurden, sind die Hubschrauber offenbar Teil der Operation "Atlantic Resolve", mit der die US-Armee nach eigenen Angaben die Stabilität in den osteuropäischen Nato-Ländern sichern will.

Wie es in einer Mitteilung der US-Armee vom 1. Februar heißt, wurden aus Fort Riley im US-Bundesstaat Kansas insgesamt 85 Kampfflugzeuge und Hubschrauber nach Belgien transportiert, wo sie zunächst zwischengelagert wurden. Nun werden sie schrittweise in osteuropäische Länder verlegt. Das gilt auch für die am Montag von zwei GA-Lesern über Remagen und Bad Hönningen gesichteten Transporthubschrauber des Typs H-47 Chinook.

"Unsere Kampfflugzeug-Brigade wird in den nächsten zwei Wochen aufgestellt", wird US-Oberstleutnant John Tiedeman in der Mitteilung der US-Armee zitiert. "Wir haben Kräfte, die sowohl nach Deutschland als auch nach Polen, Lettland, Rumänien und Bulgarien gebracht werden."

"Es gibt circa 85 Hubschrauber und 50 Ausrüstungsgegenstände, die nach Osteuropa transportiert werden", sagt Oberstleutnant John Thyng, Kommandant des Transportbataillons. In den kommenden Tagen könnte es zu weiteren Flügen entlang des Rheins kommen.