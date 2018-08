Ursache unbekannt

Auf einem Grundstück am Wald ist ein Brand ausgebrochen.

Oedingen. In Höhe Oedingen bei Remagen ist auf einem Grundstück an einem Wald ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.08.2018

In Höhe des Remagener Ortsteils Oedingen ist am Samstagabend gegen 18:30 Uhr auf einem Grundstück ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Remagen und Wachtberg sowie das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei sind vor Ort. Das Grundstück befindet sich an einem Waldstück.

Laut Pressesprecher der Feuerwehr Remagen wurden auf dem etwa 25 mal 25 Meter großen Grundstück Brennholz, Fahrzeuge und auch Gasflaschen gelagert. All das stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. Es habe wegen der Trockenheit, so die Feuerwehr weiter, die Gefahr bestanden, dass sich das Feuer auf den Wald ausbreitet.

Fotos vom Brand bei Oedingen Foto: Axel Vogel Auf einem Grundstück am Wald ist ein Brand ausgebrochen.

Das konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle. Dennoch gestalten sich die Löscharbeiten derzeit schwierig und könnten die ganze Nacht dauern, vermuten die Einsatzkräfte.