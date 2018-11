REMAGEN. Die Freie Bürgerliste Remagen (FBL) rüstet sich für die Kommunalwahl 2019. Michael Berndt, Egmond Eich, Axel Blumenstein und Wilfried Humpert treten für die FBL als Ortsvorsteherkandidaten an.

Von Christoph Lüttgen, 04.11.2018

Die Wahlen der Kandidaten für die im kommenden Jahr anstehende Kommunalwahl stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Freien Bürgerliste der Gesamtstadt Remagen (FBL). So werden die amtierenden Ortsvorsteher von Rolandswerth und Unkelbach, Michael Berndt und Egmond Eich, sich erneut um das Amt bewerben. In Kripp möchte Axel Blumenstein den Christdemokraten Heinz-Peter Hammer ablösen, während FBL-Chef Wilfried Humpert in der Kernstadt kandidiert.

Humpert wurde zudem auf Listenplatz eins für die Stadtratswahlen gesetzt. Auf den weiteren Plätzen folgen Thomas Nuhn, Rainer Doemen, Egmond Eich, Michael Berndt und Alexander Lembke. In seinem Jahresrückblick verwies der FBL-Vorsitzende nicht ohne stolz auf die Tatsache, dass sich 29 neue Mitglieder der Bürgerliste angeschlossen hätten. „Das gestiegene Interesse an einer unabhängigen und freien Kommunalpolitik stimmt mich mit Blick auf die Kommunalwahl außerordentlich hoffnungsfroh“, so Humpert.

Der FBL-Chef erinnerte zudem an den erfolgreich durchgeführten Kommunalpolitischen Themenworkshop, bei dem eine Vielzahl von Themen erarbeitet worden seien, die es nun gelte kontinuierlich weiterzuentwickeln. In den Berichten der Stadtratsfraktion und der Ortsbeiräten standen die Themen Bauleitplanung, Straßenausbau, Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur sowie die Starkregenereignisse in Oedingen und Unkelbach im Vordergrund.

Dabei machten die Ratsmitglieder einmal mehr deutlich, dass sie vom Gutachten zum Hochwasserschutzkonzept enttäuscht sind. So enthalte es zu wenig praktische Ansätze der Schadensminimierung, insbesondere was Ursache und Wirkung des Starkregenereignisses in Unkelbach angehe. Die FBL habe für Unkelbach Vorschläge vorgelegt und hoffe auf die Beteiligung der Bürger und des Ortsbeirates.