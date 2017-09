Ausgrabung in Remagen

Foto: dpa

Grabungstechniker Achim Schmidt betrachtet in der Außenstelle der rheinland-pfälzischen Landesarchäologie in Koblenz (Rheinland-Pfalz) menschliche Knochen, die bei einer Grabung in Remagen gefunden wurden. Da die Gebeine die offenbar zerteilt wurden, besteht der Verdacht eines Verbrechens zur Römerzeit.