Essen auf Herd vergessen

Remagen. Nach einem Brand in einer Wohnung in Remagen-Oberwinter konnten die Einsatzkräfte den Bewohner nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tod aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2018

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei rückten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in Remagen-Oberwinter aus. Dort war es in einer Wohnung zu einem Brand gekommen. Der Bewohner hatte das Essen auf dem Herd stehen lassen.

Der 82-jährige Bewohner konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Zurzeit ermittelt die Kriminalpolizei die genaue Todesursache.