Mithilfe der Bürger

Remagen. Am Mittwochabend teilte der Verschönerungsverein Remagen in einer Pressemitteilung den Diebstahl zweier Schilder mit. Er bittet die Bürger um Mithilfe.

Die Mitglieder des Remagener Verschönerungsvereins trauten ihren Augen nicht. Erneut macht ihnen ein Diebstahl zu schaffen. War vor einigen Jahren bereits der Stern des Carraciola-Denkmals im Deichweg gestohlen worden, so haben es jetzt unbekannte Diebe auf die zwei emaillierten Schilder am Geländer des Caracciola-Platzes an der Remagener Promenade abgesehen.

„Diese Schilder erinnern an Rudolf Carraciola, einen großen Sohn der Stadt“, so Geschäftsführer Rolf Lembke. „Wir vermuten, dass sie durch 'Carracciola-Fans' entwendet wurden.“Jetzt hofft der Verschönerungsverein darauf, dass Mitbürger verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Er bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, das auf den Diebstahl der Schilder schließen lässt, sich zu melden: (0176) 81 12 25 40 oder unter www.verschoenerungsverein-remagen. „Wir wären sehr dankbar, wenn sich durch diesen Aufruf Hinweise ergeben, die zu den Dieben führen“, so der Verein.