Land unter: So sah es gestern Mittag an der Remagener Rheinpromenade aus.

REMAGEN. Die Remagener Feuerwehr richtet einen Schichtdienst ein. Betroffene Kripper Bürger werden mit dem Boot ans Land befördert. Die Scheitelwelle kam früher und niedriger als zunächst erwartet.

Es wäre vermessen zu behaupten, dass Routine in den Umgang mit Hochwasser und seinen Folgen kommt. Dafür ist das, was der Rhein an Gefahren mit sich bringt, wenn er über die Ufer tritt, und was er an Schäden hinterlässt, zu groß. Doch sowohl beim Besuch der Feuerwehreinsatzzentrale am Remagener Römerhof, wo Martin Tillmann die Stellung hält, als auch beim Betreten des zum Einsatzort umfunktionierten Bauwagens am Kripper Rheinufer, macht sich eine Atmosphäre breit, die von ruhiger Professionalität getragen wird. Das zweite Hochwasser, das Remagen binnen weniger Wochen heimsucht, lässt alle Betroffenen routiniert miteinander umgehen.

„Die Lage ist nicht so dramatisch wie sonst“, betonen Achim Geil, Oberbrandmeister und stellvertretender Einheitsführer, und Brandmeister Jürgen De Jong die Situation. Seit Donnerstag sind die Kameraden in drei Schichten von 7 bis 19 Uhr vor Ort. Morgens hatten sie bereits mit dem Rollenboot – heißt so, weil es vier Rollen hat und dann zum Einsatz kommt, wenn der Wasserstand für das Motorboot noch zu niedrig ist – die eingeschlossenen Berufstätigen zu ihren im Trockenen geparkten Autos gebracht. Großen Spaß, die Feuerwehrmänner mit Schaftstiefeln und Wathose zu sehen und über die Leiter ins Boot zu klettern, hatten natürlich die Schulkinder. „So haben wir heute Morgen schon rund 20 Kripper befördert“, bilanziert Geil.

Hochwasser an den Rheinpromenaden im Kreis Ahrweiler Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein

Zu diesem außergewöhnlichen Fährverkehr gehört auch schon mal ein spezieller Service: Der General-Anzeiger wird gleich im Bötchen mitgenommen und ausgeliefert. De Jong hält per Laptop den Pegel Koblenz im Blick, der gestern Mittag bei 6,80 Meter lag. Die Scheitelwelle wird für 17 Uhr erwartet. „Etliche Garagen und Gärten sind noch trocken, viele Bürger können ihre Häuser noch über rückwärtig gelegene Grundstücke verlassen“, beschreibt Geil die recht entspannte Situation.

Menschen werden versierter

Der Blick aus der „Kommandozentrale“ landet unwillkürlich auf dem Neubau „Quellenstraße 1“. Der riesige, noch nicht komplett bezogene Bau mit 13 Wohneinheiten, liegt wie auf einer Insel. Von Vorteil ist laut Geil, der im Austausch mit dem stellvertretenden Stadtwehrleiter Ingo Wolf steht, tatsächlich, dass die Menschen im Umgang mit den Wassermassen versierter werden. „Einige Neubürger haben uns vor ein paar Wochen tatsächlich gefragt, warum sie eine Leiter brauchen, um zu uns ins Boot zu kommen. Und ob wir die mitbringen“, lacht der Oberbrandmeister über die Ahnungslosigkeit.

Während sich das Boot auf Rädern wieder in Bewegung setzt, trifft für die Wehrleute das Mittagessen auf Rädern ein: Spießbraten mit Pommes. Die Wathosen werden die Wehrmänner bis mindestens Sonntag nicht ausziehen können, „aber dann sind wir schon mit Reinigungsarbeiten beschäftigt“, hofft De Jong auf einen weiteren glimpflichen Verlauf.

„Wichtig ist“, so auch Oberlöschmeister Tillmann im Gerätehaus, „dass man im Fall der Fälle uns unsere Arbeit machen lässt.“ Aber auch vom Katastrophentourismus war Remagen am gestrigen Freitag weit entfernt.

Infos zur Hochwasserentwicklung gibt es unter www.hochwasser-rlp.de, die FF-Einsatzzentrale Remagen ist unter (02642) 2 12 11 erreichbar.