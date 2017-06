Markttreiben in Remagen

REMAGEN. „LebensKunstMarkt“ am Wochenende in der gesamten Innenstadt.

Von frv, 14.06.2017

. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juni, findet zum 15. Mal in Remagen der „LebensKunstMarkt“ statt. „Das Fest für die Sinne“ hat sich mittlerweile, auch dank seiner lockeren Urlaubsatmosphäre, zu einem der erfolgreichsten und größten Kunst- und Kunsthandwerkermärkte Deutschlands entwickelt“, so Wirtschaftsförderer Marc Bors.

Weit mehr als 200 Künstler, Kunsthandwerker und Künstlergruppen aller Disziplinen verwandeln die Remagener Innenstadt in eine große Stadtgalerie, die zum Bummeln und Genießen einlädt. Kunst wird dann in einer lockeren Urlaubsatmosphäre angeboten. Die Galerien und Künstlergruppen der Stadt warten mit besonderen Ausstellungen und Aktionen auf. Besonders die bei Künstlern geschätzte „Zelt-Galerie im Historischen Dreieck“, an der sich auch das Arp Museum Bahnhof Rolandseck beteiligt, lockt Besucher von weit her. Viele Künstler und Kunsthandwerker geben Gelegenheit zum Mitmachen oder lassen sich bei der Arbeit über die Schulter blicken. Auch für Kinder und Jugendliche wird im Rahmen der Aktion „Kunst für Kinder“ einiges geboten.

Wie ein Urlaub im Süden: mediterranes Ambiente am Rhein. Der original provencalische Markt, von Anfang an fester Bestandteil des „LebensKunstMarktes“ in Remagen, war in den vergangenen 14 Jahren ein wahrer Besuchermagnet. In dieser Form ist er eine echte Besonderheit in Deutschland. Auch dieses Jahr reisen die Markthändler wieder exklusiv aus Südfrankreich an.

Auf diesem Spezialitätenmarkt kann der Besucher authentisch genießen – fast wie Gott in Frankreich. Von Beginn an dabei darf er auf keinen Fall fehlen: Matthieu Pallas mit seinem Akkordeon. Und Zwille Zimmermann unterhält die Besucher lautstark und interaktiv als französischer Polizist.

Musikalisch präsentiert sich der Marktplatz vor dem Rathaus mit Live-Konzerten. Am Samstag um 12 Uhr beginnen die FGAN-Lunchbreakers mit ihrem Bigband-Sound. Um 15 Uhr folgen Marion & Sobo mit Jazz- und Weltmusik à la francaise. Ab 19 Uhr sorgt „menino“ mit europäischem Pop verschmolzen mit brasilianischen Rhythmen für eine ausgelassene südamerikanisch-sommerliche Stimmung auf dem Remagener Marktplatz. Zur Matinée am Sonntag um 12 Uhr spielt nochmals das junge Duo Marion & Sobo, gefolgt um 15 Uhr von den 4WOMEN mit Soule, Opo und Jazz.

Der „LebensKunstMarkt“ findet in der Fußgängerzone und der gesamten Remagener Innenstadt statt, deren Plätze und Gassen sich harmonisch mit der großzügigen Rheinpromenade verbinden. Der Einzelhandel beteiligt sich mit einem verkaufsoffenen Wochenende. ⋌

Aktuelle Informationen zum Programm und den Marktzeiten unter www.lebenskunstmarkt.de.