Kunstwerk vorgestellt

REMAGEN. Aus Eisen herausgebrannt, gemeißelt und geschliffen – herausgekommen ist ein schmucker Mercedes Silberpfeil mit der Startnummer 12, der nun in einer Bruchsteinnische der Remagener Kirchenmauer zumindest vorübergehend seinen Platz gefunden hat.

Geschaffen wurde diese Hommage an Rudolf Caracciola von Wolfgang Ax. Vier Wochen hat der Hunsrücker Künstler benötigt, um das Kunstwerk pünktlich zu dem am Samstag, 17. Juni, beginnenden Lebenskunstmarkt fertig zu bekommen. Wirtschaftsförderer Marc Bors und der Vorsitzende des Remagener Caracciola-Vereins, Rolf-Dieter Meisner, zeigten sich bei der Präsentation angetan. Ax möchte das silberne Eisenauto nun gerne verkaufen, am liebsten an die Stadt.