Feuerwehreinsatz

Ein Außengelände einer Schrebergartensiedlung hat am Donnerstagabend gebrannt.

Rolandswerth. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Remagen sind am Donnerstagabend zu einem Brand bei einer Schrebergartensiedlung in Rolandswerth gerufen worden. Dort brannten in einem Außenbereich Holz und Gestrüpp.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Am Donnerstagabend haben gegen 18 Uhr auf einem Außengelände einer Schrebergartensiedlung in Rolandswerth Holz und Gestrüpp gebrannt. Nach Angabe der Feuerwehr brannten rund 125 Quadratmeter. Die Wehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Schrebergärten verhindern.

Einsatzkräfte der Polizei ermitteln nun die Brandursache. Insgesamt waren 25 Feuerwehrmänner mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz.