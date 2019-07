Entschärfung am Sonntag

REMAGEN. Am Konrad-Zuse-Ring im Gewerbepark Remagen Süd ist am Mittwoch eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung ist für Sonntagmorgen geplant. 400 Bürger müssen dann ihre Wohnungen verlassen.

Bei Bauarbeiten am Konrad-Zuse-Ring im Gewerbepark Remagen Süd ist am Mittwoch eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe soll am Sonntag von Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden. Dafür müssen Teile von Remagen und Kripp evakuiert werden. Das teilte das Rathaus am Donnerstag nach einer Lagebesprechung mit Kampfmittelräumdienst, Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit.

Für die Entschärfung sind zahlreiche Sicherungsmaßnahmen und Straßensperrungen erforderlich. Alle Personen, die im Umkreis von 500 Metern um den Fundort leben, müssen ihre Häuser und Wohnungen bis spätestens 9 Uhr verlassen. Betroffen ist der Gewerbepark Remagen Süd mit 50 Bewohnern und ein Teilbereich des Neubaugebietes Lange Fuhr (jeweils in Teilen die Römerstraße, der Kirschbaumweg, Am Bakerloch, die Breslauer Straße, Lange Fuhr, Im Erdbeerfeld, Am Apfelbaum) mit rund 350 Bewohnern. Betroffene Haushalte werden per Posteinwurf informiert. Sofern keine Möglichkeit besteht, sich selbstständig eine vorübergehende Unterbringung bei Freunden oder Familie zu organisieren, steht allen Betroffenen das Feuerwehrgerätehaus in Kripp als Notunterkunft zur Verfügung.

In der Notunterkunft werden Getränke und ein kleiner Imbiss zur Verfügung gestellt. Gehbehinderte oder bettlägerige Personen, die Hilfestellung benötigen, sollen sich spätestens bis Samstag, 16 Uhr, beim Info-Telefon der Stadt unter 02642/20123 oder -81 melden.

In den abgesperrten Bereich darf ab 9 Uhr nicht mehr eingefahren werden und bis zum Zeitpunkt der Entwarnung darf sich niemand dort aufhalten. Das Ordnungsamt, die Feuerwehr und die Polizei werden die Sicherheitszone kontrollieren. Der Zugverkehr wird durch die Entschärfung nicht beeinträchtigt. Alle wichtigen Informationen – auch über die Aufhebung der Absperrungen am Sonntag – gibt es im Internet unter www.remagen.de und bei Facebook unter www.facebook.com/stadt.remagen/. In Kripp wird es nach Angaben des Ordnungsamtes auch Lautsprecherdurchsagen geben.

Das Info-Telefon ist besetzt am Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr bis eine Stunde nach Entwarnung. E-Mail: evakuierung@remagen.de.