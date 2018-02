Bürger sind verärgert

Soll schließen: die Raiffeisenfiliale in Unkelbach.

UNKELBACH. Die Raiffeisenbank Voreifel wird sich hierzu erst Ende Februar erklären. Zunächst sollen die Mitglieder der Genossenschaftsbank informiert werden.

Nach Informationen des General-Anzeigers wird die Filiale der Raiffeisenbank Voreifel in Unkelbach voraussichtlich in Kürze schließen. Der dortige Geschäftsbetrieb soll zum 1. April eingestellt werden. Der Vorstand der Bank verwies auf Anfrage auf eine anstehende Regionalkonferenz für die Mitglieder der Genossenschaftsbank Ende Februar in Gelsdorf. Vor diesem Termin wolle man keine Stellungnahme abgeben. Die anstehende Schließung wurde nicht dementiert.

Auf den Plan gerufen hat die Nachricht auch die Wählergruppe Remagen (WGR). Sie schrieb: „Es ist doch die Aufgabe einer Genossenschaftsbank, die Kunden im ländlichen Raum umfassend zu versorgen. Dabei war doch eine Einschränkung der Öffnungszeiten in der Vergangenheit schon vorgenommen worden. Und jetzt die komplette Schließung?“

Ein Bankautomat allein ersetze keine persönliche Betreuung am Bankschalter. Nicht jeder – insbesondere ältere – Bürger ohne Auto und Internetanschluss habe die Möglichkeit, am Onlinebanking teilzunehmen.

Informationsveranstaltung im Feuerwehrgerätehaus

Nun regt sich erste Protest gegen die bevorstehende Filialschließung. Die WGR-Ortsbeiratsmitglieder Udo Müller und Paul Juchem haben bereits eine Unterschriftenliste gegen die Schließung der Filiale erstellt. Für Donnerstag, 22. Februar, 18 Uhr, wurde zudem zu einer von Bürgern initiierten Informationsveranstaltung ins Feuerwehrgerätehaus an der Oedinger Straße eingeladen.

Die Regionalkonferenz der Raiffeisenbank Voreifel eG ist für den 27. Februar terminiert. Sie soll in der Gelsdorfer Mehrzweckhalle stattfinden.