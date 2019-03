Dramatischer Rettungseinsatz

Remagen. Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen in Remagen in den Rhein gestürzt. Vier Polizisten, mehrere Passanten und die Feuerwehr retteten den Mann mit vereinten Kräften.

Am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr wurde die Dienststelle der Remagener Polizei per Notruf alarmiert. Eine Zeugin hatte ein Fahrzeug im Rhein entdeckt, wie es in dem Bericht heißt. Bei Eintreffen der Streifen war das Auto bereits etwa 150 Meter abgetrieben und befand sich etwa 15 Meter vom Ufer entfernt, wo es nach Angaben von Ingo Wolf, Wehrleiter der Remagener Feuerwehr, in einer Böschung hängengeblieben war. Die Situation sei unübersichtlich und chaotisch gewesen.

Vier Polizisten, mehrere Passanten und die Feuerwehr retteten den Mann mit vereinten Kräften aus dem Rhein. Mithilfe von Leinen, die ein Passant mitgebracht hatte, wurde der Mann gesichert. Die Feuerwehr unterstützte die Rettung später mit einem Boot und sicherte das Fahrzeug ebenfalls mit Leinen, damit es nicht weiter abtreiben konnte.

Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen auf der Fährgasse in Remagen in Richtung Rhein unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach er in einer Kurve das Brückengeländer und landete mit seinem Fahrzeug im Rhein. Der Mann verletzte sich nach Angaben der Polizei bei dem Unfall. Über die Schwere der Verletzung ist bislang jedoch nichts bekannt.

Das Auto wurde nach dem Rettungseinsatz von einem Abschleppdienst aus dem Fluss geholt. Das stellte sich nach Angaben von Bergungsleiter Waldemar Müller als schwierig heraus. Das Auto war zu Beginn voller Wasser und wog dadurch drei Tonnen. Bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte, musste zunächst das Wasser auslaufen. Gegen 6.15 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.

Weitere Informationen folgen.