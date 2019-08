Polizei sucht Zeugen

REMAGEN. Der Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens hat am Montag bei einem Unfall in Remagen einen Radfahrer umgefahren. Anschließend floh er von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem silberfarbenen Kleinwagen kam es am Montag, zwischen 6.30 und 6.40 Uhr in der Goethestraße in Remagen an der Einfahrt zum Edeka-Markt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter 02642/93820 in Verbindung zu setzen.