In der Bad Breisiger Biergasse wurde ein Steg für Anwohner gebaut.

Das Buswartehäuschen in Remagen am Rheinufer soll eigentlich Fahrgäste vor Regen schützen: Diesmal kommt das Wasser von unten.

Die Biergasse in Bad Breisig am Samstag. Inzwischen wurde ein Behelfssteg gebaut.

BAD BREISIG/REMAGEN. Die vom Hochwasser betroffenen Anlieger in Remagen, Kripp und Bad Breisig blieben gelassen. Obwohl die Feuerwehr insgesamt von einer eher entspannten Lage spricht, musste sie in Remagen einen Notfallpatienten mit dem Boot abholen.

Die vom Hochwasser betroffenen Anlieger in Remagen, Kripp und in Bad Breisig nehmen die Situation derzeit noch gelassen. Zwar ist der Rhein kräftig über das Ufer getreten, von Ausnahmen abgesehen sind bislang jedoch keine dramatischen Sachschäden zu verzeichnen.

Lediglich an der Remagener Rheinpromenade hat sich die Außenterrasse eines Gastronomiebetriebes selbstständig gemacht und versank in den braunen Fluten. Die Feuerwehren sind in ständiger Bereitschaft, um in Notfällen schnell helfen zu können.

Die Löschgruppe der Feuerwehr Kripp beispielsweise hat einen Bauwagen aufgestellt, in dem Einsatzkräfte nicht nur telefonisch ständig erreichbar sind. Insbesondere für am Rhein wohnende Anlieger. Einige können ihre Häuser nicht mehr auf normalem Wege erreichen: Die Feuerwehr holt sie mit Booten ab.

Hochwasser in der Region Foto: Frank Homann In Unkel tritt der Rhein bereits über die Rheinpromenade.

Foto: Frank Homann In Unkel laufen die Hochwasservorbereitungen in vollem Gange.

Foto: Axel Vogel Hochwasser am Rhein bei Hersel.

Foto: Axel Vogel Die Einsatzkräfte bereiten sich auf das Hochwasser vor.

Foto: Axel Vogel Die Einsatzkräfte bereiten sich auf das Hochwasser vor.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Königswinter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Königswinter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Königswinter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Königswinter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Königswinter.

Foto: Frank Homann Bereits landunter heißt es an der Unkeler Rheinpromenade. Der Scheitelpunkt wird erst für Samstag erwartet.

Foto: Thomas Heinemann Zwischen Sankt Augustin Menden und Friedrich-Wilhelm-Hütte in Troisdorf gleicht die Siegaue einer großen Seenlandschaft. Viele Wege sind unpassierbar.

Foto: Thomas Heinemann Zwischen Sankt Augustin Menden und Friedrich-Wilhelm-Hütte in Troisdorf gleicht die Siegaue einer großen Seenlandschaft. Viele Wege sind unpassierbar.

Foto: Thomas Heinemann Das steigende Grundwasser und auch die sich ausbreitende Sieg lassen das Wasser immer Näher an den Meindorfer Deich herankommen.

Foto: Thomas Heinemann Der Siegauen-Wanderplatz des Grünen Cs bei Troisdorf-Bergheim ist bereits komplett überspült.

Foto: Karl Heinz Die Sieg in Menden. Das Foto schickte uns Karl Heinz via Facebook.

Foto: Thomas Heinemann Wenngleich die meisten Wege in der Siegaue überspült sind, blieb der Sportplatz Meindorf bislang von einer Überflutung verschont.

Foto: Paul Kieras Hochwasser in der Sieg.

Foto: Paul Kieras Hochwasser in der Sieg: Im Hintergrund das Kreishaus und der Michaelsberg.

Foto: Holger Arndt Starke Regenfälle hatten die Sieg Donnerstagmorgen in einen reißenden Strom verwandelt. Stellenweise trat der Fluss über die Ufer.

Foto: dpa In Köln ist der Rhein über die Ufer getreten.

Foto: Oliver Berg Hier geht nichts mehr: Ein Ausflugsschiff liegt in Köln am Rheinufer vor einer Brücke.

Foto: Oliver Berg Überfluteter Uferweg in Köln: Der anhaltende Regen lässt den Rhein weiter steigen.

Foto: Stadt Troisdorf Der überflutete Parkplatz neben dem Erlebnisbad Aggua an der Agger.

Foto: Stadt Troisdorf In Troisdorf trat die Agger unter anderem auf Höhe des „Agguas“ beim Minigolfplatz über die Ufer.

Foto: Stadt Troisdorf Der gesperrte Fußweg zur Eisenbahnbrücke über die Sieg Richtung Augustin.

Foto: Thomas Heinemann Entlang des Allner Wegs hat die Feuerwehr Hennef am Mittwochabend die Hochwasserschutzwände aufgebaut.

„Die meisten haben jedoch rückwärtig gelegene zusätzliche Eingänge, so dass sie aus und zu ihren Häusern kommen können, ohne auf unsere Boote angewiesen zu sein“, berichtete ein Kripper Wehrmann. Handzettel mit den Rufnummern der Feuerwehr wurden verteilt, damit die Anwohner problemlos den „Shuttle-Service“ anrufen können.

Bei einem medizinischen Notfall in der Nacht zu Sonntag war schnelle Hilfe besonders angesagt: Die Feuerwehr konnte Notarzt und Patient per Boot schnell zum Rettungswagen bringen.

Die Promenade in Kripp ist längst nicht mehr begehbar. Dementsprechend fährt auch seit Freitag keine Fähre mehr in Richtung Linz. Der Inhaber des nur wenige Meter von der Fähre entfernten Weinkontors und Restaurants Diedenhofen, teilte mit, dass alle Reservierungen storniert werden müssen: In der Gaststube steht das Wasser. „Es wird wohl bis April dauern, ehe alle Räumlichkeiten ausgetrocknet sind“, befürchtet Inhaber Hans Diedenhofen.

Wohnwagen wurden vom am Rhein gelegenen Remagener Campingplatz auf den Parkplatz des Freibades geschleppt. Sandbehälter wurden aufgestellt, an denen Sandsäcke befüllt werden können.

Am Sonntagnachmittag hielt die Wehr gemeinsam mit Vertretern der Stadt eine Lagebesprechung ab. Ständig aktualisiert wurden die Pegelstände, die als „Hochwassermeldung“ alle paar Stunden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. 7,34 Meter stand das Wasser um 10 Uhr in Koblenz hoch, Stündlich stieg es seither um zwei Zentimeter.

Feuerwehrsprecher Luca Austin: „Es scheint, wir kommen mit einem blauen Auge davon.“ Stege müssten voraussichtlich weder in Remagen noch in Oberwinter gebaut werden.

Unter Kontrolle war die Lage am Sonntag auch in Bad Breisig. Die zum Rhein führende Biergasse stand unter Wasser, die am Strom gelegenen Lokale waren nicht zu erreichen. Für Anlieger gibt es einen Behelfssteg. Auch hier gibt es jedoch oftmals rückwärtig gelegene Zugänge.