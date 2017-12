Lichtspektakel zum Jahresabschluss

Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck wurde am zweiten Advent abwechselt in Blau und Magenta-Rot angestrahlt.

REMAGEN. Auch so kann man Kunst vermitteln: Mit Adventszauber. Die Deutsche Telekom rundete ihr Jahresengagement zur Kunstvermittlung für Kinder mit einem wahren Lichterspektakel am Arp Museum Bahnhof Rolandseck ab.

In zwei von der Telekom geförderten Theaterworkshops brachten Schauspieler des Jungen Theaters Bonn Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren die Kunst Henry Moores spielerisch näher. Dem Bildhauer und Zeichner widmet das Museum noch bis zum 7. Januar eine eigene Ausstellung, die bislang alle Besucherrekorde bricht.

Eine festliche Beleuchtung, die am Sonntagabend bis in den späten Abend die Fassade des Museums in atmosphärisches Licht tauchte, bildete den feierlichen Höhepunkt des Tages.

Insgesamt blickt die Telekom auf ein umfangreiches Programm im Jahr 2017 zurück. „Unser diesjähriges Engagement stand ganz im Zeichen Henry Moores“, so Stephan Althoff, Leiter Konzernsponsoring beim Bonner Dax-Konzern. Mit seiner Skulptur „Large Two Forms“ verlieh der Bildhauer der Stadt Bonn bekanntlich ein künstlerisches Emblem. Seit 1979 steht sie vor dem ehemaligen Bundeskanzleramt und war so über viele Jahrzehnte die vielleicht am häufigsten gezeigte Skulptur im deutschen Fernsehen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Engagement dazu beitragen, die langjährige Beziehung zwischen Künstler und Region neu zu beleben. Kunst ist lebende Geschichte – und eröffnet in der Auseinandersetzung neue Blickwinkel und Perspektiven. Deshalb wurden die Kinder spielerisch an die Werke herangeführt und zu einem Dialog ermutigt“, sagte Althoff.

Über das Jahr hinweg veranstaltete die Telekom für Schulklassen und Kindertagesstätten aus der Region sieben Workshops zur Kunst- und Medienkompetenz. Dazu zählten Praxiseinheiten zum figürlichen Zeichnen sowie Foto-Stories, die Teilnehmer per Smartphone-App erstellten. Aus einem Workshop ging eine Großskulptur im Stile Henry Moores hervor, die anschließend auf dem Sommerfest des Arp Museums und am Weltkindertag ausgestellt wurde.

Zum Start der Adventszeit bastelten Kinder im Rahmen zweier Weihnachts-Workshops nun Schneekugeln, in die sie Formen nach Art der Kunst Henry Moores einarbeiteten. „Die Interpretationen der Kinder gingen in viele verschiedene Richtungen“, berichtete Althoff. Gemeinsam mit der Kunstvermittlung des Arp Museums sei es gelungen, die Fähigkeiten der Kinder im Umgang mit Kunst zu erweitern und ihr kreatives Potenzial zu entfalten.