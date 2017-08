Jugendturnierwochenende des SV Kripp

Spaß am Fußballspiel: Die Siegerehrung beim F-Turnier.

KRIPP. Auf dem Kunstrasenplatz in Kripp gab es mächtig viel Gewusel. Bereits zum 16. Mal hatte der SV Kripp zu seinem Jugendturnierwochenende, dem Vito-Junior-Cup, eingeladen.

Von Bernd Linnarz, 16.08.2017

Und die Zahlen sollte man würdigen: Mehr als 800 Nachwuchsspieler aus fast 65 Mannschaften waren der Einladung gefolgt und bevölkerten bei teils richtigem Regenwetter drei Tage lang das Sportgelände. Wie bereits in den vergangenen Turnierausgaben stand die ortsansässige Firma Vito dem SV Kripp als Hauptsponsor zur Seite.

Das Turnier ist eines der größten in der Region. Ein kleiner Wermutstropfen: „Leider gibt es nicht mehr ausreichende Meldungen bei den Mädchen. Auf den zweiten Spielort auf dem Remagener Kunstrasen haben wir wegen der doppelten Logistik verzichtet“, erläuterte Mark Göttlicher vom SV Kripp.

Den Turnierauftakt bestritten die B-Junioren. Im Finale setzte sich der SC Erftstadt-Lechenich mit 5:3 nach Neunmeterschießen gegen den Gastgeber JSG Oberwinter durch. Zum Hintergrund: Alle Fußballvereine aus dem Stadtgebiet in Remagen betreiben beim Nachwuchs eine gemeinsame Jugendspielgemeinschaft. Diese trug in diesem Jahr den Namen JSG Oberwinter.

Anschließend kickten die C-Junioren. In der Schlusstabelle lag die JSG Westum vor der JSG Oberwinter. Bei den D-Junioren setzten sich im Finale die JFV Rhein-Hunsück mit 3:0 nach Neunmeterschießen gegen den FC Alemannia Plaidt durch. Zum Abschluss des dreitägigen Fußballspektakels tummelten sich nochmals mehrere Hundert Nachwuchstalente auf dem Sportplatz.

Am letzten Turniertag bevölkerten zehn F-Junioren-Mannschaften den Kripper Kunstrasenplatz. Bei den Acht- bis Neunjährigen steht der Spaß am Fußballspiel im Vordergrund, sodass ohne Wertung gespielt wurde. Alle Spieler konnten sich bei der Siegerehrung als Gewinner feiern lassen. Zur Belohnung gab es Medaillen und den verdienten Applaus der mitgereisten Eltern. Den Abschluss von drei Tagen, die König Fußball regierte, bildeten traditionell die E-Junioren. 20 Mannschaften kämpften um den Turniersieg und die Qualifikation für den Champions-Cup, der am 26. August auf dem Kripper Kunstrasenplatz ausgetragen wird.

Nach 48 Turnierspielen und zahlreichen Treffern konnte die JSG Altenkirchen/Nettesen mit 1:0 im Finale gegen den TuS RW Koblenz den Turniersieg verbuchen.

Alle teilnehmenden Mannschaften freuten sich sich über Pokale und Medaillen. Natürlich war auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt, mehr als 80 Helfer haben im Imbiss, beim Getränkeverkauf, beim Eisverkauf oder hinter der Kuchentheke für diverse Köstlichkeiten gesorgt. Dass das Jugendturnierwochenende eine Veranstaltung des Gesamtvereins ist, sieht man daran, dass die zahlreichen Helfer aus allen Abteilungen des Kripper SV stammen, ob Karnevalisten, Turner oder Fußballer – alle waren im Einsatz. Im Dauereinsatz waren auch die zwei Vereinsschiedsrichter Lukas Köbing und Franz Keller.

Rundum zufrieden mit dem Verlauf der diesjährigen Turnierausgabe war auch das Orgateam um Klaus Krämer, Hans-Werner Büch und Marc Göttlicher. „Es hat alles gepasst, die Mannschaften hatten ihren Spaß und wir konnten uns vor allem am Sonntag über volle Zuschauerränge freuen“, resümierten die Turnierorganisatoren.