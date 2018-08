Jugendturnier in Kripp

KRIPP. Rund 800 Nachwuchstalente aus mehr als 60 Mannschaften sind zum Vito-Junior-Cup auf den Kripper Kunstrasenplatz gekommen. Und mit ihnen Trainer, Eltern und Geschwister.

Von Andrea Simons, 19.08.2018

Pokale und Medaillen hat es für alle Teams gegeben beim Jugendturnierwochenende des Sportvereins (SV) Kripp. Rund 800 Nachwuchstalente aus mehr als 60 Mannschaften sind dazu zum Vito-Junior-Cup auf den Kripper Kunstrasenplatz gekommen. Und mit ihnen Trainer, Eltern und Geschwister.

Den Auftakt des dreitägigen Turniers bestritten die B-Junioren. Nach spannenden Spielen ließ sich letztlich die JSG Kripp als Turniersieger feiern, die im Endspiel den Ahrweiler BC II mit 1:0 bezwang. Den zweiten Turniertag eröffneten die D-Junioren. Zwölf Mannschaften spielten um den Turniersieg. Bei den Elf- und Zwölfjährigen stand am Ende die JSG Altenkirchen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Zweiter wurde der JFV Zissen vor dem FC BW Friesdorf und der JSG Kripp. Im Anschluss traten zehn Teams beim C-Juniorenturnier an, das die JSG Kripp vor dem FC Alemannia Plaidt gewann.

Nochmals mehrere Hundert Nachwuchstalente tummelten sich am Sonntag beim VITO-Junior-Cup. Zunächst bevölkerten zahlreiche F-Junioren den Kripper Kunstrasenplatz. Weil bei den Acht- und Neunjährigen der Spaß am Fußballspiel im Vordergrund steht, wurde ohne Blick auf Tore und Tabellen gespielt. Trotzdem gab es Medaillen und Applaus. Den Abschluss bestritten traditionell die E-Junioren. 21 Mannschaften kämpften um den Turniersieg und die Qualifikation für den Champions-Cup, der am Samstag, 1. September, auf dem Kripper Kunstrasenplatz ausgetragen wird. Zum Teilnehmerfeld gehören dann renommierte Mannschaften wie beispielsweise SV Wehen Wiesbaden, SC Fortuna Köln und Eintracht Trier. Nach 53 Turnierspielen errang die SG 99 Andernach im Endspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal den Turniersieg. Beim Spiel um den dritten Platz gewann der FC Alemannia Plaidt gegen die JSG Wehr.

Die Turnierorganisation lag in den Händen von Marc Göttlicher und Klaus Krämer, die Leitung oblag Jugendleiter Hans-Werner Büch. Etwa 100 Helfer sorgten unter anderem für Speisen und Getränke. Im Dauereinsatz waren auch die Vereinsschiedsrichter Lukas Köbbing und Franz Keller. Hinzu kamen weitere Schiedsrichter, die der Fußballkreis angesetzt hatte. Am dritten Tag gab es eine große Tombola mit mehr als 350 Preisen. Kein Team ging ohne Pokal oder Medaille heim. Bei den B-Junioren wurde zudem ein Preisgeld ausgespielt. Die Turniersieger erhielten zusätzlich einen Wanderpokal.