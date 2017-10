Remagen/Oberwinter. Hubschrauber und Rettungshunde sind im Einsatz und suchen nach einem 58-jährigen vermissten Mann aus Oberwinter. Sachdienliche Hinweise an die zuständige Polizeidienststelle in Remagen.

Seit Mittwochabend sucht die Remagener Polizei einen 58-jährigen Mann aus Oberwinter. Der auch in der Kommunalpolitik bekannte Jurist hatte sich in der Nacht telefonisch bei der Leitstelle in Montabaur gemeldet und um Hilfe gebeten. Er gab an, sich im Wald im Bereich des "Scheidskopf" verlaufen zu haben. Offenkundig wegen seines leeren Akkus brach die Verbindung dann ab.

Mit Feuerwehr, Hubschrauber und Hunden startete die Polizei darauf hin eine groß angelegt die Suchaktion. Erfolglos. Auch bei Tageslicht konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Obwohl der Notruf keinen Hinweis enthielt, dass der Mann gestürzt und verletzt sein könnte, schließt die Polizei das derzeit nicht aus. Die Suche geht weiter.

Sachdienliche Hinweise über den Mann und seinen Aufenthalt bitte an die zuständige Polizei in Remagen unter: 02642/93820