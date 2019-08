NÜRBURG. Es ist bereits der zweite Diebstahl innerhalb von einer Woche: Unbekannte haben im Umfeld des Nürburgrings erneut einen Porsche entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2019

Erneut ist im weiteren Umfeld des Nürburgrings ein Porsche entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem vergangenen Mittwoch und Freitag einen roten Porsche 911 GT3 aus einer verschlossenen Garage auf der Mittelstraße in Wiesemscheid.

Die Tat könnte in Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl stehen: Bereits in der Nacht zum 13. August, vermutlich gegen 4 Uhr, so die Polizeidirektion Mayen, wurde in Nürburg ein weißer Porsche GT3 RS gestohlen. Am hinteren rechten Seitenfenster des Sportwagens, der in der Kirchstraße abgestellt war, befand sich die Zahl 390 als aufgeklebte Startnummer.

Hinweise zum Verbleib der beiden Autos erbittet die Polizei in Adenau, 0 26 91/92 50, oder die Kripo Mayen, 02 51/8 10.