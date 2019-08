Polizei bittet um Hinweise

NÜRBURGRING. Nachdem Anfang des Monats Unbekannte bereits zwei Porsche aus dem Umfeld des Nürburgsring entwendet haben, sind nun noch zwei Mercedes gestohlen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Erneut kam es in der Nacht zum Freitag am Nürburgring zu zwei Diebstählen hochwertiger Autos. In Hohenleimbach wurde ein schwarzer Mercedes AMG-GTS aus einem Carport und in Meuspath ein weißer Mercedes AMG E 63 aus der Einfahrt entwendet. Ebenfalls kam es zu einem Wohnungseinbruch in Wimbach. Dort stand ein Porsche GT3 in der Garage, auf den die Täter es wohl abgesehen hatten, ihn aber nicht entwendeten.

Bereits im Vorfeld fiel einem Zeugen am Donnerstag, zwischen 17 und 18 Uhr, in Adenau und in Meuspath ein verdächtiger grauer Audi Avant mit dem Kennzeichenfragment FB-*** aus Friedberg in Hessen auf. Dieser Audi war mit drei Männern besetzt und dürfte mit den Taten in Zusammenhang stehen. Möglicherweise ist dieser Pkw auch woanders aufgefallen.

Schon Anfang August war es zu Autodiebstählen um den Nürburgring herum gekommen. Dabei wurden zwei Wagen der Marke Porsche binnen einer Woche entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo Mayen unter der Rufnummer 0 26 51/80 10.