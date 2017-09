Das Justizzentrum in Koblenz (Rheinland-Pfalz), in dem unter anderem die Staatsanwaltschaft untergebracht ist.

15.09.2017 Andernach. Zwei Männer sollen eine Mitpatientin in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) Ende August vergewaltigt haben.

Nach den Vorwürfen habe zunächst ein 23-Jähriger die Frau zum Sex in seinem Patientenzimmer gezwungen, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mit. Ein weiterer 23 Jahre alter Mann, der im selben Zimmer untergebracht war und die Tat beobachtet hatte, soll der Frau anschließend in ihr Zimmer gefolgt sein und sie ebenfalls vergewaltigt haben. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.

Der Mann, der sich zuerst an dem Opfer vergangenen haben soll, wurde laut Staatsanwaltschaft verhaftet. Da es bei dem zweiten Täter Hinweise auf eine psychische Erkrankung gibt, wurde die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Rhein-Mosel-Fachklinik ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie. (dpa)