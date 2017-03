Motorsportclub Adenau ehrt seine Meister

Adenau. Auf seiner Clubfeier hat der Motorsportclub Adenau seine Clubmeister geehrt. Grund zum Feiern gab es mehr als genug. Denn der MSC darf sich zum elften Mal in Folge bester Ortsclub im ADAC Mittelrhein nennen.

Von Christoph Lüttgen, 02.03.2017

Denn ohne die clubeigenen Serien Jugend-Kart-Trophy und Indoor-Kart-Junioren und -Senioren waren 160 Piloten aus Adenau über 600 Mal in 15 verschiedenen Sparten am Start und errangen dabei gut 220 Podiumsplatzierungen. Stolz ist Clubchef Alfred Novotny nicht zuletzt auf die Jugendarbeit. So stand etwa Lukas Daniels beim ADAC Slalom-Youngster-Cup ganz oben.

Neben dem ADAC-Mittelrhein-Meistertitel gewann er zum dritten Mal in Folge die Rheinland Pfalz Meisterschaft und sicherte sich am Ende die Vizemeisterschaft im ADAC-Bundesendlauf. Den Titel im Jugend-Automobil-Clubsport-Slalom des Teichmann-Racing Teams gewann zum dritten Mal in Folge Michael Baur aus Adenau. Und Maximilian Simons gewann die Jugend-Kart-Trophy, während Julia Bartholomay die Wertung im ADAC-Mittelrhein-Lizenz-Jugend-Kart-Slalom für sich entschied.

Einen Pokal verdienten sich außerdem Michael Baur (Clubsport-Automobilslalom), Lukas Daniels (Slalom-Youngster-Cup), Tina und Renè Göbbels (GLP Wertung), Michael Erdtmann (Indoor-Kart-Senior-Meisterschaft), Lukas Füllgrabe (Indoor-Kart-Junior-Meisterschaft), Werner Robertz (Lizenzfreie Kartrennen), Uwe Baldes (Modellrennsport), Maximilian Simons (Jugend-Kart-Trophy), Julia Bartholomay (Lizenz-Kart-Slalom), Patrick Weber (Classic Sport), Jens Schmitt (Lizenz-Kartrennsport), Paul Diederich (Motorradsport), Dirk Krüger (Kurzstreckenrennen), Marcel Senn (RCN Wertung) und Mike Jäger (Langstreckenrennen).

Nicht zuletzt wurden besonders aktive Mitglieder für ihre Leistungen im und für den ADAC geehrt. Die Ewald-Kroth-Medaille in Bronze erhielten Frank Taller und Fabian Klein. Die silberne Variante ging an Alfred Sicken. Das ADAC-Sportabzeichen in Bronze erhielt Tom Novotny und mit der ADAC-Sportler-Nadel in Silber wurde Lukas Daniels ausgezeichnet.