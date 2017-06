750-jähriges Jubiläum

Sinzig. Die Stadt Sinzig blickt auf 750 Jahre Stadtrechte zurück. Zum Jubiläum der Stadt trägt jetzt ein Zug der Mittelrheinbahn den Namen von Sinzig.

Im Jubiläumsjahr hat Sinzigs Bürgermeister Wolfgang Kroeger schon so manches Geschenk für die Stadt erhalten, die in diesem Jahr auf 750 Jahre Stadtrechte zurückblicken kann. Jedoch wohl kaum ein so – im Wortsinne – gewichtiges: Die Stadt am Rhein hat nun nämlich einen eigenen Zug.

Die Mittelrheinbahn, die täglich zwischen Mainz und Koblenz pendelt, hat jetzt einen ihrer 17 Züge „Sinzig“ getauft. Für den Betreiber, die „Trans Regio Regionalbahn GmbH“ ein Ausdruck „der tiefen Verbundenheit mit der Region“.

In Gegenwart von Bürgermeister Wolfgang Kroeger und Beigeordneter Charlotte Hager blieb es „Kaiser Barbarossa“ überlassen, die Taufe mit einer Flasche Sekt vorzunehmen, die er gegen die Lok krachen ließ. Seit acht Jahren hält die Mittelrheinbahn in Sinzig. 130 000 Stopps hat er seither im Bahnhof gegeben, mehr als zehn Millionen Fahrgäste stiegen in Sinzig ein oder aus.