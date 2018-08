Einrichtung der Lebenshilfe

Immer am Ball: Gäste und Aktive der Lebenshilfe kicken bei der Geburtstagsfeier des Wohnheims.

SINZIG. Ein Wohnheim für behinderte Mitbürger mitten in der Stadt: Das Lebenshilfehaus am Kaiserplatz in Sinzig ist ein Musterbeispiel für Inklusion. Mit einem munteren Sommerfest feierte die Einrichtung das zehnjährige Bestehen.

Von Bernd Linnarz, 03.08.2018

Damit wurde daran erinnert, dass die Organisation Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler in vieler Hinsicht Neuland betrat, als sie das Projekt 2008 umsetzte.

In seiner Festansprache lobte auch Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch die große Unterstützung, die es damals von der Stadt Sinzig gab. Münch merkte aber auch an: „Es war nicht alles eitel Sonnenschein.“ Begrüßt worden war die Gästeschar vom Kreisvorsitzenden der Lebenshilfe, Ulrich van Bebber. Der stellte fest, dass das Lebenshilfehaus heute selbstverständlich ein fester Bestandteil der Stadt sei.

Seinerzeit war das Ziel, die Bewohner und Mieter zur Selbstständigkeit und Eigenständigkeit anzuleiten. Die zehn Wohnungen und Appartments in dem Haus am Kaiserplatz bildeten eine vollkommen neue Wohnform. Sinzigs Beigeordnete Charlotte Hager sagte, die Einrichtung sei mittlerweile ein Aushängeschild für die Stadt Sinzig.

Verwandlung in ein kleines Festareal

Geschäftsführer Stefan Möller und Barbara Jesse vom Landesverband der Lebenshilfe erinnerten ebenfalls an die Anfangszeiten und daran, dass bei der Finanzierung des Projekts die Aktion Mensch mit rund 500.000 Euro die Hauptfinanzierungslast getragen hatte.

Mit einem Lebendkicker und vielen Verpflegungsständen hatte sich der Kaiserplatz zur Jubiläumsfeier in ein kleines Festareal verwandelt. Für die musikalische Unterhaltung sorgten DJ Buddy und die Musikgruppe „Einfach so“. Im Angebot war aber auch Kinderschminken und Anderes.

Einen Einblick in ihr Leben in der Einrichtung und ihren weiteren Werdegang gaben zwei Lebenshilfehaus-Bewohner der allerersten Stunde. Michael Hoffarth und Beate Fritz waren 2008 an den Kaiserplatz gezogen. Von allen Seiten gab es schlussendlich viel Lob für die ehrenamtliche Arbeit der Lebenshilfe.