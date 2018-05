Weinbau im Ahrtal

MAYSCHOSS. Der Mayschosser Winzerstammtisch feiert sein 50-jähriges Bestehen. Es gab Ehrung für zwei Gründungsmitglieder und den Austausch von vielen guten Erinnerungen.

Von Christine Schulze, 07.05.2018

Der Weinanbau an der Ahr war alles andere als optimal, die Erträge waren gering, andere Sorten und Methoden schienen die Lösung zu sein. Außerdem war ein neues Weingesetz in Arbeit und die Flurbereinigung stand in Aussicht. Da taten sich zehn Mayschosser Winzer zusammen und gründeten den „Winzerstammtisch“. Gemeinsam wollten sie sich fortbilden, sich in anderen Regionen umschauen, nach Lösungen für die Probleme an der Ahr suchen: Vor 50 Jahren.

Beim Jubiläum am Samstagabend im Keller der Genossenschaft konnten zwei der Gründungsmitglieder mitfeiern: Wolfgang Kläs, der damals 27 Jahre alt war und Ernst Näkel, er war damals 30. Zu den Ersten gehörten auch Hubert Damian, Georg Näkel und Gerd Bertram.

Ernst Näkel erinnert sich: „Wir wollten unsere eigenen Interessen verfolgen, suchten nach Alternativen beim Pflanzenschutz, nach neuen Rebsorten, Klonen, Unterlagen, nach neuen Strategien für den Absatz. Wir wollten uns in anderen Anbaugebieten umschauen.“ Die Mayschosser Winzergenossenschaft schien ihnen wenig flexibel. „Wir waren interessiert, dass unser Produkt auch verkauft wird“, sagt Näkel und resümiert: „Wir haben im richtigen Moment den richtigen Schritt gemacht, wir waren eine Gemeinschaft.“

Fritz Bölling war Gründungsvorsitzender und blieb es für 40 Jahre, schnell wuchs die Gemeinschaft auf 50 Mitglieder heran, aktuell sind es 87, wie der amtierende Vorsitzende, Leo Baltes, sagte. Wichtig sei es nun, aus dem Kreis der Jungwinzer neue Mitglieder zu finden, die mit Spaß und Interesse bei der Sache seien.

Noch immer steht das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der gemeinsamen Anliegen im Vordergrund. Es gibt einen intensiven Austausch, Fort – und Weiterbildungsfahrten gehören zum Programm wie auch Fachvorträge, Geselliges und Spaß.

Zunächst gab es Schwierigkeiten

Außenstehende lernen den Winzerstammtisch am ehesten durch seine pfiffig gestalteten Wagen beim Weinblütenfest kennen. Mayschosser wissen, dass er sich über den Wein hinaus für das Dorf eingesetzt hat, etwa, als es um die Kanalisation ging. Da sich die Winzer in punkto Flurbereinigung lange nicht einig waren, kam sie für Mayschoß zwar erst Ende der 1990er Jahre, dafür aber behutsam und umweltverträglich, so ihre Sicht.

War das Verhältnis des Stammtischs zur Winzergenossenschaft zunächst schwierig, da sie fürchtete, die neue Gruppe könnte sich selbstständig machen, herrscht schon lange ein gutes Miteinander. Ausdrücklich dankte Baltes der Winzergenossenschaft und auch der Raiffeisengesellschaft für ihre Unterstützung. Dem Weinhaus Kläs dankte er für die gute Bewirtung bei Treffen und Weinproben. Mit einer Diaschau rief der Stammtisch wichtige und fröhliche Ereignisse aus den 50 Jahren in Erinnerung, bei einer Weinprobe kamen unter anderem Tropfen ins Glas, die die Mayschosser von ihren Fahrten mitgebracht haben.

Gute Weine und hohe Mostgewichte

Bei der Generalversammlung vor dem Festabend hatte Schriftführer Walter Görres die Aktivitäten im vergangenen Jahr in Erinnerung gerufen. Beim Weinblütenfest war der Stammtisch mit einer Fußgruppe und einem Wagen aktiv. Der Weinbergsrundgang hatte mit einer Diskussion im Keller der Genossenschaft geendet. Bei der Tagestour nach Spay und Ingelheim hatten die Winzer Kollegen besucht. Trotz des kalten Januars und des Frosts Ende April hatte das Jahr beim Wein gute Ergebnisse und Mostgewichte gebracht.

Beim kommenden Weinblütenfest will sich der Stammtisch wieder beteiligen. Rudolf Mies, der Vorsitzende des Verkehrsvereins, kündigte finanzielle Zuwendungen an für die Vereine und Gruppen, die sich am Festzug beteiligen. Motto für alle ist diesmal „150 Jahre Winzergenossenschaft und 50 Jahre Weinkönigin in Mayschoß“.