Weinwanderwochenende

DERNAU. Die letzten Details des vom 27. bis 29. April geplanten Weinwanderwochenendes in Dernau sind festgelegt worden. So übernehmen der Street-Food-Truck „Lieblingsburger“ und ein Coffee-Bike die Verpflegung auf dem Dernauer Weinbrunnenplatz.

Von Christoph Lüttgen, 08.04.2018

Der Vorstand des Verkehrsvereins Wein-Kultur-Dorf Dernau hat sich mit den Teilnehmern des neunten Dernauer Weinfrühlings getroffen, um die letzten Details des vom 27. bis 29. April geplanten Weinwanderwochenendes zu besprechen.

„So soll am Freitagabend erstmals mit einer Dernauer Weinpräsentation im alten Winzerverein auf die Wanderung über den Rotweinwanderweg eingestimmt werden“, teilte Ingrid Näkel-Surges für den Verkehrsverein des Weindorfs mit.

Da der Weinfrühling immer mehr junge Familien anziehe, wird jeder Stand auch etwas für die Träger kleiner Wanderstiefel anbieten. Außerdem soll es wieder eine Kinderrallye geben. Zu gewinnen gibt es dabei Eisgutscheine, Traubensaft, Kinderrucksäcke und vieles mehr.

Aber auch die Erwachsenen dürfen sich auf interessante Aktionen freuen. So lockt eine große Weinverlosung mit Hotelgutscheinen, landwirtschaftlichen Essenskörben und Eintrittskarten für das Festival „Musik und Wein im Ahrtal“.

An der neunten Auflage des Weinfrühlings beteiligen sich insgesamt 13 Weingüter und Gastronomievertriebe. So sorgen folgende Betriebe entlang der 8,5 Kilometer langen Strecke für die kulinarischen Erlebnisse: Erwin Riske, H.J. Kreuzberg, Gebrüder Bertram, Restaurant Kölner Hof mit dem Weingut Schlosshof, das Restaurant Hofgarten mit dem Weingut Meyer-Näkel, Ernst Sebastian, Julia Bertram, die Weinmanufaktur Dagernova mit dem Restaurant Culinarium, A&C Trautwein, Klosterhof Gilles, Kloster Marienthal, Paul Schumacher und Peter Kriechel.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf Wunsch der Gäste in diesem Jahr doppelt so viele Toiletten an der Strecke aufgestellt werden wie im vergangenen Jahr. Die Organisatoren bitten die Wanderer, die Wanderwege nicht zu verlassen und keine Abkürzungen durch die Rebenhänge zu wählen. Denn dadurch würden junge Knospen abgerissen. Neu ist in diesem Jahr auch die Verpflegung auf dem Weinbrunnenplatz. Dort werden erstmals der Street-Food-Truck „Lieblingsburger“ sowie ein Coffee-Bike stehen. Für die Weinpräsentation am Freitag sind beim Verkehrsverein Dernau noch Restkarten erhältlich. Die Teilnahme an der Weinwanderung über den Rotweinwanderweg ist kostenlos.