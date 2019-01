Wanderausflug ins Brohltal

So verschneit wie hier am Brohler Bahnhof war die Brohltal-Landschaft bei der Nikolausfahrt des "Vulkan-Express" mit der Diesellok D 1 im Jahr 2010.

Silbern glänzt der Schienenstrang in der frischen Schneedecke der Eifel, während der historische Vulkan-Express der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspurbahn seine Fahrgäste in warmen Waggons zum Startpunkt einer Winterwanderung bringt. Alle zwei Wochen wird diese kleine Winterreise angeboten – mit oder ohne Schnee.

Schon am Startpunkt der Tour, am Brohltalbahnhof in Brohl-Lützing, geht es beschaulich zu: Die kleine Diesellok steht schon vor den nostalgischen Waggons bereit, während sich die Fahrgäste am Schalter ihre originalen Pappfahrkarten besorgen.

Um 11.15 Uhr, wenn die Anschlusszüge der Mittelrhein-Bahn (RB 26) aus Köln und Koblenz eingetroffen sind, pfeift der Schaffner schließlich zur Abfahrt für eine beschauliche Reise in die Eifel. Die entspannende Fahrt führt mit Tempo 20 durch eines der schönsten Seitentäler des Rheins. Rund eine Stunde schlängelt sich der Zug durch enge Kurven, durch einen Tunnel und über ein hohes Viadukt, während das Zugteam die Reisenden mit Wissenswertem und Getränken versorgt.

In Oberzissen, am Endbahnhof dieser Tour, ist eine Mittagspause vorgesehen, in der sich die Gäste in der örtlichen Gastronomie stärken können. Im Anschluss geht es zu Fuß weiter. Auf einer geführten Winterwanderung mit Ausblicken auf die mächtige Burg Olbrück werden tolle Aussichtspunkte und das Kleinod Rodder Maar erreicht. Am Ende der Tour steht der Vulkan-Express zur Rückfahrt bereit. Der Ausgangspunkt Brohl wird um 16.42 Uhr erreicht, wieder mit gutem Anschluss nach Köln und Koblenz. Ein Ein- und Ausstieg ist natürlich auch an allen anderen Stationen im Brohltal möglich.

Angeboten werden die Winterfahrten alle zwei Wochen sonntags, also am 27. Januar sowie am 10. und 24. Februar. Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene für die Gesamtstrecke 14 Euro, Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen 6,50 Euro. Für alle Fahrten ist eine Voranmeldung erforderlich. Infos und Buchungen unter www.vulkan-express.de, buero@vulkan-express.de und Ruf 0 26 36/8 03 03.