Die Gästeführer der Ferienregion Laacher See informierten sich auch in der beeindruckenden Jesuitenbibliothek.

MARIA LAACH. Was man selber gesehen und erlebt hat, kann man am besten und authentischsten an die Besucher und Gäste weitergeben. Daher unternahm das Team der Ferienregion Laacher See pünktlich zum anstehenden Saisonstart am 1. März eine Klosterführung mit Pater Petrus.

Dann werden die Türen der Tourist-Info am Laacher See für die dritte Saison geöffnet. Daher wollte das Touristiker-Team der Ferienregion nach der Winterpause sein Fachwissen rund um das Herzstück von Maria Laach, die Klosteranlage, mit einer spannenden Klosterführung auffrischen.

Pater Petrus bot während eines zweistündigen Rundgangs einen ganz besonderen Einblick in das Klosterleben. So konnten neue Eindrücke gewonnen und spezielle, immer wieder aufkommende Gästefragen, geklärt werden. Leben für Kirche und Welt – Pater Petrus brachte eindrücklich zum Ausdruck, dass die Arbeit der Mönche zum Lebensunterhalt und zur Erhaltung des einzigartigen Ortes beitrage. Gleichzeitig helfe die Arbeit auch, „praktische Nächstenliebe zu üben, der seelsorgerische Auftrag steht dabei im Vordergrund“.

Den Höhepunkt offenbarte Pater Petrus zum Abschluss der Führung: ein Gang durch die ungewöhnlich eindrucksvolle Jesuitenbibliothek. Die zu den besterhaltenen und schönsten Bibliotheken zählende Klosterbibliothek stammt aus dem 19. Jahrhundert und spielte eine große Rolle bei der Überlieferung des abendländischen Wissens. Zu festen Führungsterminen ist sie im Jahresverlauf zugänglich (Termine www.maria-laach.de).

Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Öffnungszeiten der Tourist-Info von März bis einschließlich November erweitert.