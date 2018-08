Fahrzeuge im Wert von über eine Million Euro

NÜRBURGRING. Am Nürburgring haben Unbekannte am Wochenende im Umfeld des Oldtimer Grand Prix zwei Oldtimer gestohlen. Nach einem Mercedes 300 SL im Wert von mehr als einer Million Euro ist nun ein Porsche 356 verschwunden.

Einen Mercedes 300 SL, Baujahr 1955, stahlen unbekannte Oldtimerfreunde in der Nacht zu Samstag auf dem Nürburgring. Dort fand am Wochenende der Oldtimer Grand Prix statt. Das Auto hat einen Schätzwert von mehr als einer Million Euro.

Der Wagen war zwischen 1.30 Uhr und zehn Uhr vor dem Dorint-Hotel unmittelbar an der Rennstrecke geparkt. Bei dem schwarzen Mercedes 300 SL mit Flügeltüren handelt es sich um ein Unikat, das in Liebhaberkreisen Höchstpreise erzielt.

Von Fachwelt zum Sportwagen des Jahrhunderts gekürt

Die Fachpresse kürte das Modell, das zwischen 1954 und 1963 in nur kleinen Stückzahlen hergestellt wurde und aufgrund seines damals bereits außergewöhnlich hohen Verkaufspreises nur einen kleinen Abnehmerkreis fand, im Jahre 1999 zum „Sportwagen des Jahrhunderts“.

Außerdem kam es in Adenau zum Diebstahl eines Porsche-Oldtimers „356“. Er wurde in der Nacht zu Sonntag von einem Parkplatz am Landhaus Sonnenhof in Adenau entwendet. Es handelt sich hierbei um einen silbernen Porsche, Baujahr 1961. Er hat eine auffällige rote Innenausstattung. Ein Porsche dieses Typs und Baujahres wird in der Regel mit mehr als 100 000 Euro gehandelt. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Kriminalpolizei in Mayen unter 0 26 51/80 10 oder an die Polizeiinspektion in Adenau unter 02691/92 50 erbeten.