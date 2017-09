Umzug und Feuerwerk

DERNAU. Der Winzerfestzug zu Ehren von Alisa Heimermann sorgt bei strahlendem Sonnenschein für ein Fest der Superlative. Das Höhenfeuerwerk am Montag bildet den Abschluss.

Es heißt, dass Perfektion der größte Feind der Zufriedenheit ist. Das trifft nicht auf Dernau zu, denn dort geht die Liebe zum Detail mit dem Wunsch nach zufriedenen Gästen immer eine optimale Symbiose ein. Nicht nur, dass Hochzeiten bewusst aufs Wochenende gelegt werden, an dem das Weinkulturdorf sein Winzerfest feiert, „weil da der Sonnenschein zu 100 Prozent garantiert ist“ – so geschehen bei den Frischvermählten Julia Cohnen und Dirk Cossmann aus Mayschoß. Sondern es scheint, als ob jedes Jahr die Ideen der Vereine origineller, die Zahl der Akteure größer werden, aber auch die dicht gedrängt stehenden Menschenmassen ein Ausmaß annehmen, die das für den Straßenverkehr hermetisch abgeriegelte Dorf in den Ausnahmezustand versetzen.

Das 67. Winzerfest wartete mit genauso vielen Fußgruppen und Festwagen auf. „Da ist jede Musik drin“, fanden die mit Probiergläschen „bewaffneten“ Besucher, denn vom Ahrweiler Spielmannszug über die Jagdhornbläser Fronhofen, die „Klein Musik Brakel“, die später auch Weinkönigin Alisa Heimermann beim Dorfrundgang begleiteten, bis zu den „Rhine Area Pipes & Drums“ aus Düsseldorf ging musikalisch die Post ab. Derweil wurde auf dem Wagen der Wanderfreunde Sängerin Birgt Creuzberg vom Akkordeon begleitet.

Wie gesund der Ahrwein ist, demonstrierte die Kolpingfamilie nebst Arzt und Ergometer, aber auch die Dagernova, auf deren Wagen sich Juppa Gill mit einer Rotwein-Infusion ins Bett gelegt hatte. Diagnose: Öchslefieber. Prophylaktisch gingen da die Alten Herren des Sportvereins ran: Mit einem Rotweinaufguss im Holzzuber halten sie sich fit und gut in Schuss.

Kutsche für die Jubilare

Darf seit Jahren Dieter mit dem Dernauer Wappentier, dem Esel Verona nicht fehlen, kam nach Jahrzehnten auch wieder eine Kutsche zum Einsatz. Darin grüßten Diamantjubilarin Regina Pauly, Goldjubilarin Ingrid Näkel-Surges und Silberjubilarin Anita Dautzenberg. Apropos Berg: Der Eifelverein thronte über allem, denn „der Krausbergturm grüßt seit 50 Jahr' im Rotweintal die Gästeschar“. Schöne Idee: Die zum Fernglas umfunktionierten Weinflaschen.

Während die Loddemöhne im Ballon über die schönste Weinsicht abhoben, sorgte der Ski-Club mit der Windmühle und ganz viel „oranje“ für Auftrieb: „Mit Holländer Käse und Dernauer Wein träumen wir uns in die WM hinein. Hätten wir ihn probiert, wären wir sicher WM-qualifiziert.“ Ein Dernauer Bestseller: „Fifty shades of red“, denn die Dorfgemeinschaft verführte mit Rotwein. Freute sich die Grundschule über ihren 50. und der Männerchor Loreley über seinen 160. Geburtstag, kam der Kindergartennachwuchs als Königinnen in spe mit dem Bacchus der Zukunft daher. „Adieu“ hieß es am Sonntag auch für Weingott Reinhold Wollersheim. Er steigt nach 25 Jahren vom Fass herab. Auch die Junggesellen nahmen Abschied – von der Ära „Addi“ und der Königs-Quelle.

Weil Majestät Alisa auf Lehramt studiert, winkten viele Mary Poppins mit „supercalifragilisticexpialigetisch, dieses Dorf ist wunderbar und ohne Wein, da geht's nicht“. Und ihr Freundeskreis ergänzte zu Trockeneis im Reagenzglas: „Im Unterricht prägte Alisa uns ein, schlau wirst Du durch Dernauer Wein.“ Ob Piraten oder Zigeuner, die einfach unverbesserlichen Minions oder die Kapruner Freunde mit Tiroler Musik: Sie alle sorgten bei strahlendem Sonnenschein für einen Umzug der Superlative. Den farbigen Schlusspunkt setzt am Montag, 21.30 Uhr, ein großes Höhenfeuerwerk über den Weinbergen.