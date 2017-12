Günter Leitner und Thomas Cieslik

SINZIG. Kölsche Tön, besinnlich und gänzlich ohne Klamauk, bescherten im Sinziger Schloss Gitarrist Thomas Cieslik, Exil-Kölner vom Niederrhein, und der Kölner Kunsthistoriker Günter Leitner. „Wir versuchen Sie an Weihnachten heranzuführen, ohne Weihnachten zu feiern“, gab er als Motto für den stillvergnüglichen Abend aus.

Von Hildegard Ginzler, 19.12.2017

Hervorragend ergänzt sich dieses Duo, wie gut 50 Gäste, die bei strömenden Regen den Weg ins Schloss gefunden hatten, feststellten. Dort hieß es: „Et jeit op hellig Ovend aan - es geht auf Heiligabend zu."

Leitner, versierter Stadtführer seiner Heimatstadt und vertraut mit deren Bräuchen, trug Gedichte und Verzällcher im Zungenschlag der Domstadt vor. Er unterstrich ihren Gehalt, indem er sie ins Kirchenjahr einband und früher praktizierte Bräuche ebenfalls mit einschloss. Ehemals gab es im Advent, der auch die endzeitliche Erwartung Christi einschließt, eine Fastenzeit und zwar nach Martini, ein alter Zahltermin von Pacht und Löhnen, zudem ein Termin für „Heischegänge“, gebilligte Betteltouren armer Leute. Einige Gäste kannten noch den Refrain des Heischeliedes, das Berufsmusiker Cieslik anstimmte: vom reichen Mann, der geben soll, auf dass er lange lebe und selig sterbe. „Wichtig ist, den Eindruck zu vermitteln, dass man so lange singt, bis man etwas kriegt.“

In der adventlichen Fastenzeit setzten sich Fastenbrechtage durch, als größter Fastenbrechtag der dritte Adventsonntag „Gaudete“, daneben etwa der 25. November, Festtag der heiligen Katharina, die gerädert werden sollte, weshalb an dem Tag keine Fuhrwerke bewegt werden durften. „Die Fuhrleute aber aßen und tranken“. Der Kern des Advents, „die Christen gedenken der Geburt Jesu und bereiten sich darauf vor“, klingt in den Liedzeilen Henner Berzaus an.

Beginnend mit „Sid höösch, leev Lück sid stell – et kann net jeder maache wat hä well!“, heißt es später, „Putz de Wohnung, äwer putz och et Jewesse“. Leitner ergänzte aus dem Volksglauben: „Es wurde geputzt, damit die Geister aus den Ecken herauskamen“. In der Zeit der Erwartung stellt man die Krippen auf – (noch) ohne Jesuskind. Leitner belauschte im Kölner Dom, wie eine Touristin sich deshalb an den Schweitzer wandte und als echt Kölsche Antwort bekam: „Wollte me he en Frühjeburt usläje?“

Kein Advent ohne Adventskranz und so kam auch dieser im Ursprung protestantische Brauch zur Sprache. Johann Heinrich Wichern erfand ihn um 1838. Im Sinne der Heilserwartung nimmt das Licht in Richtung Weihnachten zu, auch wenn aus zunächst 24 Kerzen vier wurden.

„Adventskätzje“ bringen überdies im gleichnamigen Lied von Dichter Hans Knipp „die Kinderzick zurück un och dä Draum vun mingem kleine Jlöck“.

Der nachdenkliche Leitner und der zugewandte singende Gitarrenspieler Cieslik wechselten ausgewogen zwischen gesprochenem und gesungenem Wort.

Mit lehrreichen Erklärungen, zu Herzen gehenden Mundartgedichten und -liedern thematisierten sie die Adventsheiligen, wie Andreas, Barbara, Nikolaus, Luzia, ebenso Plätzchenbacken, Wunschzettel sowie das „Bravsein“ und die Raunächte. Den leuchtenden Augen ihrer Gäste nach zu urteilen, war auch das ein kleines Glück.