Ein eigener Wein für die Königin

ALTENAHR. Altenahr lädt zum Weinsommer und zur Proklamation seiner neuen Weinkönigin Tina Maria Schmidt ein. Gefeiert wird am Wochenende, 1. und 2. Juli.

Von Christine Schulze, 21.06.2017

Während es bis zu ihrer Krönung noch vierzehn Tage dauert, stellte die designierte Altenahrer Weinmajestät 2017/18, Tina Maria Schmidt, zusammen mit ihren künftigen Prinzessinnen Lara Baggeler und Jana Ludwig im Haus der Winzergenossenschaft in Altenahr den künftigen Majestätenwein vor: In den Pokalen wird ein weißer Wein funkeln, ein Weißburgunder, feinherb ausgebaut, das heißt mit etwas mehr Restsüße als ein trockener Wein, aber mit weniger Süße als ein halbtrockener. Die Trauben kommen von Schiefer- und Lehmböden, berichtete Tina Maria, sie wurden per Hand gelesen. Mit 81 Grad Öchsle waren die Früchte gehaltvoll herangereift, und die Maische blieb sieben Stunden stehen, bis alles zur Gärung in Edelstahltanks kam. So konnten die Aromen gut ausgebeutet werden.

Gezielt wurde später die Gärung unterbrochen, um dem Wein den gewünschten Anteil an Restsüße zu erhalten. So also ist der feinherbe Majestätenwein entstanden, von dessen Qualität sich eine Gruppe geladener Gäste gleich überzeugen konnte. Er hat eine feine Fruchtnote, 12,1 Volumenprozent Alkohol und einen Restzuckergehalt von 9,5 Gramm pro Liter. Bei niedrigen Trinktemperaturen zwischen sieben und neun Grad entwickelt sich seine Frische besonders gut. „Altenahrer Weinsommer“ heißt das Fest zur Krönung der neuen Majestäten. Gefeiert wird am Wochenende 1./2. Juli. Gäste des Weinorts und Interessierte sind bereits am Samstagmorgen, 11 Uhr, zu einer Führung auf die Burg eingeladen. Ab 15 Uhr wird auf dem Weinbrunnenplatz am Haus des Gastes gefeiert.

Die noch amtierende Majestät Veronique Schäfer heißt die Gäste zusammen mit ihrer Prinzessin Xhana zum letzten Mal willkommen. Herbert Kraus von den „Walking Shoes“ wird mit Live-Musik für Stimmung sorgen. Es gibt Wein und Sekt sowie gegen den Hunger Herzhaftes aus der Region. Um 20 Uhr am Samstagabend ist es so weit: Die scheidenden und die künftigen Majestäten kommen in einem kleinen Festzug auf den Platz, Veronique wird die Krone an ihre Nachfolgerin Tina Maria weitergeben und sie in das für den Ort wichtige Ehrenamt einführen. Der Weißburgunder funkelt dann in neuen Pokalen, die von der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, dem Weingut Sermann-Kreuzberg und dem Verkehrsverein gestiftet worden sind.

Am Sonntag geht’s ab 13 Uhr auf dem Platz weiter. Die Veranstalter, dazu gehören der Kirchenchor, der Verkehrsverein „Weinort Altenahr“, das Blasorchester und der Karnevalsverein „Aleburje Breiede“, wollen alles tun, damit sich die Gäste in dem traditionsreichen Weinort wohlfühlen. Das Blasorchester sorgt für schmissige Musik, und Vertreter der Vereine werden kommen, um den neuen Majestäten zu gratulieren.