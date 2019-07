Nachfolger vereidigt

Hans-Dieter Kutscher (Mitte) übergibt im Beisein von Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand die Ernennungsurkunde an den neuen Bürgermeister von Rech, Dominik Gieler.

RECH. Hans-Dieter Kutscher vereidigt Dominik Gieler als seinen Nachfolger im Amt des Bürgermeisters. Insgesamt gehörte er 45 Jahre dem Gemeinderat an.

20 Jahre lang war Hans-Dieter Kutscher Ortsbürgermeister von Rech. Insgesamt gehörte er 45 Jahre dem Gemeinderat an und hält seit 50 Jahren in Rech die Fahne der SPD hoch. Doch alles hat ein ende. So hatte Kutscher bereits lange vor der Kommunalwahl angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen.

So wurde CDU-Mann Dominik Gieler bei der Kommunalwahl am 26. Mai als einziger Bewerber mit 84,8 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Kutschers letzte Amtshandlung war am Montagabend die Ernennung und Vereidigung seines Nachfolgers.

Zuvor hatte Kutscher Bilanz gezogen: „Mit leib und Seele habe ich meine Aufgaben wahrgenommen. Es war nicht immer einfach, hat mit aber trotzdem Spaß gemacht.“ 20 Jahre habe er als Ortsbürgermeister die Richtung vorgegeben und mit dazu beigetragen, Rech positiv zu verändern. Preise im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hätten ihm gezeigt, „wir sind auf dem richtigen Weg“. Und so fand Kutscher: „Das ist genau der richtige Zeitpunkt, die Aufgaben der Gemeinde an die Jugend weiterzugeben.“

Unter Leitung von Gieler wählte der rat im Anschluss jeweils einstimmig Gerhard Schreier zum ersten Beigeordneten und Alexander Stodden zum zweiten Beigeordneten.

Für Cornelia Weigand war die Gratulation im Recher Rat eine ihrer ersten Amtshandlungen. Erst am Montagmorgen hatte sie im Altenahrer Rathaus ihr Amt als neue Verbandsbürgermeisterin angetreten. Sie wünschte den neuen Mandatsträgern „viel Kraft bei allem, was sie sich in den nächsten Jahren vorgenommen haben“.