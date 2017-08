Großes Festwochenende im Brohltal

Im Einsatz ist am Festwochenende auch die restaurierte Dampflok 11 sm. An allen Bahnhöfen auf der Strecke wird Programm geboten.

BROHL. 40 Jahre ist der Vulkan-Express nun alt. Das soll mit einem großen Bahnfest gebührend gefeiert werden. Am Wochenende 26. und 27. August wird das ganze Brohltal förmlich unter Dampf stehen.

Zu dem Fest sind gleich zwei Dampfloks im Einsatz, um die Züge stündlich durch die Vulkanregion Laacher See zu ziehen. Zudem werden „Gastfahrzeuge“ erwartet. Freunde der Bahn werden jedenfalls sehr auf ihre Kosten kommen.

Der Vulkan-Express wird an beiden Tagen zwischen Brohl-Lützing, Oberzissen und Engeln unterwegs sein. Vorgesehen sind stündliche Abfahrten vom Brohltalbahnhof in Brohl bis nach Oberzissen. Etwa die Hälfte der Züge wird dabei von Dampflokomotiven gezogen.

Hierzu wird die eindrucksvolle Brohltaler Mallet-Lokomotive 11 sm von der Bieberlies (Lok 60) der Sauerländer Kleinbahn unterstützt, die extra zum Jubiläum nach Brohl überführt wird. Dies mithilfe eines Tiefladers. In Burgbrohl wird es somit regelmäßig zur Begegnung zweier Dampfzüge kommen.

Alle zwei Stunden verkehrt der Vulkan-Express mit Dieselloks über Oberzissen hinaus über die 5,5 km lange Steilstrecke bis hinauf nach Engeln auf den Eifelhöhen mit ihren fantastischen Aussichten. Schließlich sind gewaltige Höhenunterschiede zu bewältigen – das schafft nur eine Gebirgsbahn. Auch am anderen Ende der Strecke ist mächtig was los: der historische Kleinbahntriebwagen „T 13“ der Selfkantbahn bei Aachen ist zu Gast und bietet stündliche Fahrmöglichkeiten vom Brohltalbahnhof durch die Brohler Rheinanlagen bis in den Hafen an.

Morgens und am späten Nachmittag wird das Fahrzeug zudem im Brohltal zwischen Brohl, Weiler und Oberzissen erlebbar sein. Einen besonderen Leckerbissen haben sich die Brohltalbahner für ihren Endbahnhof Engeln einfallen lassen: Im Anschluss an jeden ankommenden Zug wird ein historischer Omnibus eingesetzt, der auch den ehemaligen Streckenabschnitt über Weibern bis nach Kempenich anbindet. Von dort fährt der betagte Bus weiter zum Erlebniswald Steinrausch und zur Burg Olbrück.

Am Bahnhof Oberzissen schließt sich der Kreis mit erneuten Anschlüssen zum Vulkan-Express nach Brohl und Engeln. Die Gäste können somit nicht nur touristisch interessante Punkte wie die Burgruine Olbrück oder das im ehemaligen Bahnhof Weibern untergebrachte Tuffsteinmuseum erreichen, sondern in Kombination von Zug und Bus auch eine spannende Rundfahrt durch die Eifel unternehmen.

Auch an vielen Bahnhöfen wird das Jubiläum „40 Jahre Vulkan-Express“ kräftig gefeiert. Brohl ist Kern des Bahnfestes: Hier erwarten den Besucher Fahrzeugausstellungen, Werkstattführungen, Infostände, eine Modellbahnschau und alles, was das Herz des Eisenbahnfans begehrt.

Eine Ausstellung zum 40-jährigen Jubiläum haben die Brohltalbahner im Bahnhofsgebäude in Niederzissen untergebracht. Verschiedene Akteure vor Ort erweitern das Programm zu einem lohnenswerten Zwischenstopp. Unmittelbar am Bahnhof wird es eine interessante Ausstellung historischer landwirtschaftlicher Gerätschaften geben. Direkt benachbart lädt eine Töpferei zum Schauen und Mittöpfern ein, und auch im Ortszentrum ist sonntags beim Pfarrfest viel los.

Am Endbahnhof der Dampfzüge, in Oberzissen, wird an dem Wochenende die traditionelle Kirmes gefeiert. Auch ist von hier aus die Burg Olbrück mit dem historischen Bus regelmäßig erreichbar. Wer mit dem Bus weiterfährt bis auf die Eifelhöhen, genießt ab Engeln mehrfach am Tag geführte Wanderungen entweder zur Burg Olbrück, zum Erlebniswald Steinrausch, oder geht auf eine Entspannungswanderung durch die Natur.

An vielen Stationen lädt die örtliche Gastronomie zum Verweilen ein. Die regelmäßigen Zugfahrten ermöglichen an beiden Tagen, nach Herzenslust ein- und auszusteigen, wandern zu gehen oder einfach nur intensiv Eisenbahn zu fahren. Das Programm, alle Fahrpläne und viel Wissenswertes hat die Brohltalbahn im Internet unter www.vulkan-express.de/bahnfest zusammengestellt.

Die Brohltalbahn gilt als einzigartiges Industriedenkmal. Liebhaber dieser Bahn haben es in ehrenamtlicher Arbeit geschafft, Bahn und Strecke am Leben zu erhalten. Längst gilt eine Fahrt mit dem Vulkan-Express als ganz besonderer Ausflug, den Menschen aus der gesamten Region schätzen. 40 Helfer sorgen unentgeltlich dafür, dass auch am Festwochenende alles wie am Schnürchen klappen wird.