Ortsvorsteher-Wahl in Sinzig-Löhndorf

LÖHNDORF. Klares Votum für den 47-jährigen Zimmerermeister: Bei der Wahl für den Ortsvorsteher in Sinzig-Löhndorf gab es nur 60 Nein-Stimmen für Volker Holy.

Volker Holy ist zum neuen Löhndorfer Ortsvorsteher gewählt worden. 88,7 Prozent der Stimmen entfielen auf den Zimmerermeister, der von der CDU ins Rennen geschickt worden war. Einen Gegenkandidaten hatte der Löhndorfer nicht.

Das Amt war vakant geworden, nachdem der bisherige Ortsvorsteher Michael Kappl (CDU) aus beruflichen Gründen zurückgetreten war. Arbeit und Ehrenamt könne er nicht mehr unter einen Hut bringen, sagte Kappl seinerzeit im Gespräch mit dem General-Anzeiger.

Holy ist in Sinzig aufgewachsen und gilt als Löhndorfer Urgestein. „Ich will, dass es vorangeht“, so der 47-jährige Meister und Bauleiter bei seiner Nominierung. Nun will er insbesondere das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus“ in Angriff nehmen.

532 der rund 1100 Wahlberechtigten waren am Sonntag in der ehemaligen Schule in Löhndorf zur Wahlurne gegangen. 471 Stimmen entfielen auf Holy, 60 votierten mit Nein, eine Stimme war ungültig.

Erste Gratulanten waren Sinzigs Beigeordnete Charlotte Hager, CDU-Stadtverbandsvorsitzender Franz Hermann Deres, Michael Kappl und der frühere langjährige Ortsvorsteher und amtierende Kreisbeigeordnete Friedhelm Münch.

Nach 15 Minuten waren alle Stimmen in der alten Löhndorfer Schule ausgezählt. Da zur selben Zeit eine gemütliche Adventsfeier der Katholischen Frauen im Haus stattfand, hatten es Holy und seine Freunde nicht weit, um den Wahlsieg gebührend zu feiern.