Feuer auf der Autobahn 1

Niederzissen. Acht- bis Zehntklässler der Brohltalschule waren auf dem Heimweg eines Schulausflugs von Verdun nach Niederzissen, als ihr Reisebus auf der A1 Feuer fing. Vier Schüler erlitten eine Rauchvergiftung.

Einen Schreckmoment hatten am späten Dienstagabend 43 Schüler und zwei Lehrer der Brohltalschule in Niederzissen sowie zwei Busfahrer kurz vor der Raststätte Eifel-Ost auf der A1. Ihr Reisebus brannte. „Glücklicherweise konnten alle rechtzeitig den Bus verlassen. Vier Kinder erlitten eine Rauchgasvergiftung“, teilte das Polizeipräsidium Trier mit.

Die Schüler der Klassen acht bis zehn waren auf dem Rückweg eines Schulausfluges nach Verdun, als der Bus gegen 23.30 Uhr zu qualmen begann. Nachdem der Busfahrer den Bus auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte, konnten alle Insassen rechtzeitig den Bus verlassen.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Brand, der im Heckbereich ausgebrochen war, schnell gelöscht. Zwei der insgesamt vier Schüler, die eine Rauchgasveriftung erlitten, konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden, ein 16-Jähriger und eine 15-Jährige wurden zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus in Trier aufgenommen. Ein Ersatzbus brachte die Schüler und ihre Betreuer nach Hause ins Brohltal. Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt in der Bremsanlage als Brandursache aus.

Für die Zeit der Busbergung sperrte die Autobahnmeisterei Schweich kurzfristig die rechte Fahrspur. Im Einsatz war die Polizei Wittlich, Rettungskräfte und insgesamt 30 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Hasborn, Manderscheid, Wallscheid und Laufeld sowie die Autobahnmeisterei Schweich.