Zwischen Bonn und Koblenz

Bad Breisig. Die Bundesstraße 9 verbindet die Oberzentren Bonn und Koblenz. Täglich wird die Hauptverkehrsader von mehr als 20.000 Fahrzeugen befahren. Ruhe ist nicht in Sicht.

Täglich sind es mehr als 20.000 Fahrzeuge, die durch Bad Breisig rauschen. Bei rund sieben Prozent von ihnen handelt es sich um Schwerlastverkehr, der eigentlich gar nicht die Ortsdurchfahrt der Badestadt nutzen darf. Die personelle Situation der Polizei lässt verstärkte Kontrollen nicht zu. Seit Jahren sind die Bad Breisiger genervt von Verkehr, Lärm, Schmutz und durch die Luft wabernden Schadstoffen. In einer Bürgerinformationsveranstaltung konnte wenig Hoffnung auf Besserung gemacht werden.

Ein von Verbandsgemeinde und Stadt über den Landesbetrieb Mobilität in Auftrag gegebenes Gutachten sollte nun aufzeigen, wie Ruhe in die Stadt gebracht werden kann. Das unangenehme Ergebnis: Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, die Fahrzeugzahlen zu vermindern. Vielmehr wird es in zehn Jahren vermutlich sogar noch 1500 Fahrzeuge mehr auf dem Teilabschnitt der Bundesstraße geben. Ausweichstrecken gibt es keine.

Handlungsempfehlungen zur Lösung des Problems gibt es so gut wie keine. Denkbar wäre die Schaffung eines besseren Verkehrsdurchflusses, indem beispielsweise Einmündungsstraßen gesperrt und andere Störfaktoren für den auf der Bundesstraße durchfahrenden Verkehr abgeschafft würden. Wenn sich schon der starke Durchgangsverkehr nicht reduzieren lasse, sollten die Bad Breisiger ihren eigenen Quellverkehr im Rahmen der Möglichkeiten drosseln, so die Gutachter. Heißt: Öfter mal mit dem Fahrrad fahren.