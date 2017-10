Obstsortentag

Der Streuobstverein Eifel-Ahr organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Sammelbestellung für Obstbäume, weil Obstwiesen Lebensräume mit einer sehr hohen Artendichte seien. Er will zur Neuanlage von Obstwiesen motivieren. Bestellungen von Hochstamm- und Halbstamm-Obstbäumen und weitere Infos bis Freitag, 20. Oktober, unter 0 26 93/3 98 (Peter Richrath) oder 0 26 91/14 76 (Winfried Sander) oder per E-Mail an: umwelt_sander@t-online.de.