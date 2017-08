Bad Bodendorfer Tierfreunde

BAD BODENDORF. Während die Kinder beim Ponyreiten und im Streichelzoo am Schwanenteich großen Spaß hatten, warben Vereinsmitglieder bei den erwachsenen Sommerfestbesuchern um Mithilfe und Spenden. Der Ende der 60er Jahre gegründete Verein kommt an seine Grenzen.

Von Andrea Simons, 09.08.2017

Hahnenschreie und Entenschnattern waren neben der Musik schon von Weitem zu hören. Und vor den imposanten Pfauen oder den Salat mümmelnden Kaninchen blieb fast jeder stehen. Ganz klar waren die Tiere die Lieblinge beim Sommerfest der Tier- und Naturfreunde Schwanenteich in Bad Bodendorf. Das galt für die Erwachsenen genauso wie für die Kinder, die Schlange standen für das Ponyreiten. Fast jedes Kind drehte eine Runde auf Sissi, Clara, Frida oder Mini-Shetty Schnucki, das zuletzt wegen seiner Schlundverstopfung als „Sorgenkind“ für Aufregung gesorgt hatte, aber sichtlich wieder genesen ist.

Ausgestattet mit Bechern voller Möhrenstücke ging es außerdem auf Tuchfühlung mit den rund 15 Ziegen und zwölf Schafen. Fütterung war angesagt im Gehege von Lotta, Xana, Meggi und Co. Auch Waschbären, Vögel und Schwäne wie der schwarze Trauerschwan Paul, der als ältester Bewohner des Schwanenteich-Areals auch an dessen Ursprünge erinnerte und auf dem Teich seine Bahnen schwamm, waren zu bestaunen. Traktorfahrten und der Kinderspielplatz sowie das Kinderschminken waren weitere Erlebnisse für den Nachwuchs, während die Eltern sich an Biertischen unter Apfelbäumen niederließen und dem gastronomischen Angebot widmeten.

Die 15 Aktiven schaffen das Pensum kaum

Aber ein wenig trog die Idylle. Denn Kassenwartin Martina Weiland und Schriftführerin Romy Haufe erklärten, dass der aktive Kern von 15 Aktiven des rund 260 Mitglieder zählenden Vereins an die Grenzen stoße. Spenden, die neuerdings auch über die Internetplattform gooding.de erfolgen könnten, seien daher ebenso gerne gesehen wie Mithilfe, „und wenn es nur für eine Stunde im Jahr oder im Monat ist“. Schließlich fielen allein 16 Stunden pro Tag für die Tierversorgung an, Verwaltung und Reparaturen nicht eingerechnet. Auch für Futterfahrten, Sortier- oder Mäharbeiten wird Verstärkung gesucht.

Ende der 60er Jahre legten Tier- und Naturfreunde an der Flurgrenze von Sinzig und Bad Bodendorf einen großen Teich an. Ein Schwanenpaar gab dem Gewässer den Namen „Schwanenteich“. Heute leben auf dem rund zwei Hektar großen Gelände rund 200 Tiere 30 verschiedener Arten, die von ihren früheren Besitzern abgegeben wurden, weil sie in ihrem alten Zuhause aus diversen Gründen nicht bleiben konnten.

Das Sommerfest am ersten Augustwochenende ist seit Jahren die Haupteinnahmequelle des Vereins. Dieser dankt daher auch Unterstützern wie dem Angelsportverein Löhndorf-Westum, der beim Sommerfest geräucherte Forellen verkaufte, Kuchenspendern und Stiftern der Preise für die Tombola. Mit mehr als 500 Besuchern rechneten die Vereinsvertreter an den beiden Sommerfesttagen.

Ausflügler sind aber auch an jedem dritten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr zu Kaffee und Kuchen und zum Tiere gucken auf dem Schwanenteich-Gelände willkommen.

Mehr Infos auf www.schwanenteich.com