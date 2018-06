ALTENAHR. Die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken hat während ihrer Sommertour die Ahr besucht. Sie brachte Landesgeld für den Hochwasserschutz mit: 990 000 Euro an Landrat Jürgen Pföhler.

Von Christine Schulze, 28.06.2018

Mit zwei dicken Schecks im Gepäck kam die Mainzer Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), bei ihrer Sommertour an die Mittelahr. In Hönningen-Liers überreichte sie einen Förderbescheid über 990 000 Euro an Landrat Jürgen Pföhler.

Mit dem Geld unterstützt das Land vier Maßnahmen an der Ahr, die helfen sollen, die auentypische Strukturvielfalt und natürliche Retentionsräume, also gewollte Überflutungsflächen für Hochwasser, herzustellen. Michael Schneider, Beigeordneter der Gemeinde Grafschaft, konnte eine Zuwendung von 551 000 Euro für die Optimierung des Hochwasserbeckens Nierendorf mit nach Ringen nehmen.

Auf der Brücke in Liers informierte sich die Ministerin über das dortige Vorhaben, bei dem die Auenlandschaft neu strukturiert werden soll, um künftig Hochwasser aufnehmen zu können, damit es nicht ungebremst zu Tal schießt und Straßen und Dörfer überschwemmt wie Anfang Juni 2016.

Dazu wird eine Fläche von 27 000 Quadratmetern modelliert, 11 000 Kubikmeter Material werden ausgebaggert, abgefahren und, wie es hieß, beim Bau der Bad Neuenahrer Umgehungsstraße verwendet. An der Brücke in Liers erstrecken sich rechts und links der Ahr Wiesen. Durch das Ausbaggern soll dieses Vorland abgesenkt werden.

Kreis will 1,1 Millionen Euro investieren

Es werden Inseln mit Bäumen angelegt, Auenlandschaften hergestellt, die überflutet werden können und dann zu einem verlangsamten Abfluss des Wassers führen. So erhält die Ahr hier künftig mehr Ausdehnungsmöglichkeiten. Ähnliche Maßnahmen sind in Kreuzberg, Altenburg und Dernau vorgesehen.

Zusammen mit den erforderlichen Rodungen, Planungskosten und sonstigen Nebenkosten will der Kreis 1,1 Millionen Euro investieren. Mit 990 000 Euro trägt das Land 90 Prozent. Die reinen Baukosten belaufen sich in Liers auf 430 000 Euro, in Kreuzberg auf 175 000 Euro, in Altenburg auf 85 000 Euro und in Dernau auf 250 000 Euro. Die Bagger sollen bereits in der kommenden Woche rollen, weil aus Naturschutzgründen alle vier Maßnahmen in der zweiten Septemberwoche vollendet sein müssen.

Bei seiner Begrüßung der Ministerin hatte der Landrat noch einmal die verheerende Situation vom Juni 2016 in Erinnerung gerufen, wo entlang der Ahr Straßen überflutet und Hunderte von Häusern beschädigt worden waren.

Die anstehenden Maßnahmen bezeichnete Pföhler als „Gemeinschaftsleistung von Kommunen, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) und dem Land“. „Die Investitionen verhindern nicht Hochwasser und Starkregen, aber sie mildern die Folgen“, sagte Pföhler. Mit den Retentionsräumen würden gezielt Überschwemmungsflächen geschaffen. „Es wird eine Daueraufgabe sein“, prophezeite der Landrat. Ministerin Höfken hob hervor, dass mehr getan werden müsse, um die klimaschädlichen Immissionen abzuschwächen.

Hochwasserschutzkonzepte in jedem Ort?

Sie nannte unter anderem Nahwärmenetze und Solaranlagen. Auch Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, sich zu beteiligen. Höfken: „Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten Vorsorge treffen.“ Die technischen Bauwerke hätten nur begrenzte Möglichkeiten. Hochwasserschutzkonzepte müssten in jedem Ort erstellt werden. Die Entwicklungen seien zu beobachten und gegebenenfalls zu ergänzen. Außerdem sei jedes Gebäude „versicherungsfähig“, wenn auch zu unterschiedlichen Konditionen. Vorsorgeleistungen der Menschen müssten honoriert werden.

Zweite Station der Ministerinnen-Reise war Kreuzberg, wo zu beiden Seiten der großen Brücke ins Dorf ebenfalls Überschwemmungsflächen strukturiert werden sollen. Der Mühlenbach soll über eine Kiesschicht geleitet werden, eine Bauminsel ist vorgesehen, die künftig überflutet werden kann. Bei normalem Wasserstand könnte das Gelände etwa fürs Spielen genutzt werden.

Am ehemaligen Kreuzberger Wehr nahm die Ministerin ein Beispiel von erfolgreich durchgeführtem Naturschutz in Augenschein. Statt der einstigen 1,50 Meter hohen Betonrampe sind dort schwere Natursteine ins Flussbett eingelassen, über die das Wasser fröhlich talwärts plätschert. Im Sommer hält eine „Niedrigwasserrinne“ immer noch ausreichend Wasser parat für den Aufstieg der Fische in ihre Laichgewässer.

Die Anlage könne bei Hochwasser verschlammen, spüle sich danach aber schnell wieder frei, sagte Wolfgang Schäfer von der Regionalstelle Wasserwirtschaft bei der SGD Nord. Die Betreiber der angrenzenden Campingplätze seien in der Pflicht, das Flussbett etwa von Totholz und Müll frei zu halten. Insgesamt lobte Ministerin Höfken die Ahr als „Vorzeigegewässer, bei dem die Durchgängigkeit für Fische und kleinere Lebewesen erreicht werden kann“.

Eine vorerst noch vage Zusage ließ den Altenahrer Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann aufhorchen: „Wir finden auch noch Wege für die Brücke im Langfigtal“, sagte die Ministerin.