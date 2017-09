DERNAU. Zum Schutz der zahlreichen Besucher des Winzerfests wurde erstmals die B 267 mit Großcontainern und Lastwagen abgeriegelt. 35 Helfer in zwei Schichten überwachten das Ganze und stießen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Mit einem Brillant-Höhenfeuerwerk ging am Montagabend das viertägige Dernauer Winzerfest zu Ende, das es in vielerlei Hinsicht in sich hatte. Zwischen 25 und 30.000 Besucher bevölkerten allein am Samstag und Sonntag das Weinkulturdorf, strahlender Sonnenschein beim größten Winzerfestzug im Landkreis (der GA berichtete) trug sicher dazu bei, dass Dernau zum Magneten wurde.

Beim traditionellen Ausklang in der Dagernova Eventhalle, zu der das Verkehrsvereins-Leitungsteam um Manfred Wolff, Ingrid Näkel-Surges und Dieter Mombauer rund 80 Ehrengäste begrüßte, stellten auch Weinkönigin Alisa Heimermann und ihre Prinzessinnen Eva und Michelle fest: „Ein aufregendes Wochenende geht zu Ende mit jeder Menge Spaß und so vielen Eindrücken, die erst einmal verarbeitet werden müssen.“

Aufgearbeitet wird im Nachgang sicher auch das erstmals in Kraft getretene Sicherheitskonzept. Da Dernau von der Bundesstraße 267 durchschnitten wird, das Terrain um den angrenzenden neu gestalteten Weinbrunnenplatz aber mit ins Festgeschehen integriert werden sollte, verlangten die Behörden aufgrund der enorm hohen Gästezahlen dieses Konzept. Deshalb wurde die B 267 am Bahnhof und in Höhe der Eisdiele durch mit Sand gefüllte Großcontainer am Samstag und Sonntag abgeriegelt. Damit jedoch Rettungs- oder Einsatzfahrzeuge passieren konnten, wurden jeweils zwei Lastwagen des Bauhofs der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler integriert, die bei Bedarf zur Seite fuhren.

Anfeindungen und uneinsichtige Autofahrer

„Es gab neben vielen neutralen Rückfragen auch Anfeindungen, die Helfer, die das im Ehrenamt machen, mussten sich vieles anhören“, so Wolff bei der Begrüßung. „Die Umsetzung des Konzeptes bedeutete extrem viel Arbeit, wir stießen an unsere Grenzen der Belastbarkeit. Natürlich ist auf der einen Seite die Nutzung der Bundesstraße als Partymeile ein Gewinn, entzerrt auch das Gedränge im Dorf. Auf der anderen Seite waren viele Autofahrer so uneinsichtig, dass Gespräche folgen müssen, wie es weitergeht.“

„Die Garantie der Sicherheit ist kaum im Ehrenamt zu bewerkstelligen“, resümierte Ortsbürgermeister Alfred Sebastian. Aber das Winzerfest dürfe auch nicht aufgrund des Aufwands sterben, denn der Platz, nicht getrennt durch Straßenverkehr, sei eine Bereicherung gewesen. In seinen Dank an die „Saubermänner“, die die Spuren der Nächte schnell beseitigt hätten, band Sebastian die Dernauer Bürger ein. „Das Fest muss von ihnen akzeptiert werden. Lärm und Unrat müssen für sie erträglich bleiben, wenn sie morgens in ihren Einfahrten und Vorgärten leere Flaschen und Flüssigkeiten jedweder Art vorfinden.“

Dass für Dinge wie das sonntägliche Brötchenholen beispielsweise die quer stehenden Lkw allein vier Mal pro Auto bewegt werden mussten, ärgerte sowohl die Bürger als auch den Fahrer.

„Wir sind mit 35 Helfern in zwei Schichten an unsere Grenzen gestoßen“, bestätigte Ingrid Näkel-Surges im GA-Gespräch. Es sei schwer, Leute zu finden, daher ziehe der Verein in Betracht, 2018 Profis zu engagieren, um den Auflagen der Behörden gerecht zu werden. Das wiederum muss für den Verein bezahlbar sein.

Allein am Samstag galt es, 40 Reisebusse zu delegieren. „Die Besucher wollen dorfnah aussteigen, dann muss wieder rangiert werden, damit die Busse danach in einer Reihe stehen.“ Gut angekommen sei der erstmals eingesetzte kostenlose Shuttlebus ab Bad Neuenahr. Positiv fiel die Einsatzbilanz der Polizei aus: „Es war das friedlichste Winzerfest seit Jahren“, attestierte der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Ahrweiler, Wilfried Manheller.