Heiraten am Nürburgring

NÜRBURG. Zum Ja-Wort gibt es dröhnende Motoren: Vier Paare haben sich unmittelbar neben der Start-Ziel-Geraden am Nürburgring das Ja-Wort gegeben. Die Verliebten nahmen die ersten Trautermine an der Rennstrecke wahr.

Wer in den Hafen der Ehe will, muss vorher quasi durch die Boxengasse, statt Hochzeitsglocken gibt es das Dröhnen der Motoren: Vorfreude, Anspannung, Adrenalin – all das kennen Zuschauer, die für ein Rennen oder eine der anderen Großveranstaltungen zum Nürburgring kommen. Nun konnten einige Besucher ebenfalls von dieser Gefühlsmischung berichten – jedoch diesmal zusätzlich angereichert durch verliebte Blicke, Händchenhalten und gegenseitige Gesten des Vertrauens.

Vier Paare haben sich unmittelbar neben der Start-Ziel-Geraden am Nürburgring das „Ja-Wort“ gegeben und mit Blick auf die vorbeifahrenden Rennwagen den Bund fürs Leben geschlossen. „Ich bin unfassbar aufgeregt“, flüsterte Manuela Graf bevor es ins Trauzimmer ging. Hier, im Raum „Hohe Acht“, im Business-Center der Rennstrecke, heiratete sie ihren Lebensgefährten Detlef Manns. Die beiden sind eines von vier Paaren, die den ersten Trautermin am Nürburgring wahrnehmen.

Detlef und Manuela sind echte Nürburgring-Enthusiasten und als Marshals bei den Motorsport-Veranstaltungen aktiv. Kennengelernt haben sie sich ebenfalls hier: beim ADAC Truck-Grand-Prix. Seitdem sind sie unzertrennlich, haben die Silhouette des Nürburgrings mitsamt des Datums ihres Kennenlernens sogar eintätowiert. Mit der Eheschließung an ihrem Lieblingsort geht für die beiden ein echter Traum in Erfüllung.

Motorlärm zur Trauungszeremonie

„Wir haben es genossen, während der Zeremonie die Motoren zu hören und dem ganzen Geschehen auf der Rennstrecke so nah zu sein. Sogar das Auto unseres Lieblingsteams konnten wir von hier aus in der Boxengasse sehen. Das war wirklich super emotional“, so Manuela, die jetzt Manns mit Nachnamen heißt.

„Es war einfach perfekt, ein tolles Gefühl, meine Frau hier heiraten zu dürfen“, ergänzte ihr Mann. Möglich wurde dies durch die Kooperation der Verbandsgemeinde Adenau und dem Nürburgring. Standesbeamter Winfried Wirfs, der ansonsten in Adenau die Menschen in den Hafen der Ehe führt, wechselt für die Termine an der Rennstrecke extra seinen Arbeitsplatz.

Faszination Nürburgring wird besonders spürbar

Auch Verbandsbürgermeister Guido Nisius war bei der ersten Trauung vor Ort. „Toll, dass wir das gemeinsam umsetzen konnten. Die Paare sind wirklich glücklich und wir auch“, sagt er. Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort ergänzte: „Die Faszination Nürburgring wird für die Paare hier in einem der schönsten Momente ihres Lebens spürbar. Das ist auch für uns etwas ganz Besonderes.“ Weitere Informationen gibt es unter www.nuerburgring.de