Rettungseinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mayschoß. Am späten Freitagabend ist auf dem Bahnhofsvorplatz in Mayschoß ein Wohnmobill in Brand geraten. Eine Person konnte dabei nur tot geborgen werden, eine andere wurde verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.02.2019

Gegen 23.50 Uhr wurde die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler alarmiert. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Mayschoß war ein Wohnmobil in Brand geraten. Nach Alarmierung und Eintreffen der Rettungskräfte von Feuerwehr, Notarzt und Polizei brannte das Wohnmobil bereits lichterloh und die Flammen waren schon auf ein nebenan parkendes Auto übergegriffen.

Nachdem der Brand durch die Einsatzkräfte gelöscht werden konnte, wurde im Wohnmobil eine verstorbene Person aufgefunden. Eine weitere Person, welche sich nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls zuvor im Wohnmobil aufgehalten hatte, musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache und Identität der verstorbenen Person dauern an. Die Polizei gibt derzeit keine weiteren Informationen zur Sache heraus.

