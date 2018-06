Kreis Ahrweiler

04.06.2018 BROHLTAL. Ein Tipper aus Brohltal kann sich über einen Gewinn von rund 7,3 Millionen Euro freuen. Der Spieler hatte bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag Sechs von Sieben richtig.

Sechs von Sieben richtig: Ein Tipper aus Brohltal hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag rund 7,3 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, hatte der Spieler mit einem Dreiwochenschein gespielt und 12,45 Euro ausgegeben. Außer ihm hatten noch zwei weitere Spieler richtig getippt und den gleichen Betrag gewonnen. Der Gewinner aus Brohltal hat sich bis jetzt noch nicht in einer Annahmestelle gemeldet. Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, die in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern gespielt wird. (dpa)